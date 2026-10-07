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Київщина: графіки відключення світла 8 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Київщина: графіки відключення світла 8 жовтня 2026 року
Графіки відключення світла у Київській області 8 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з атаками РФ на енергосистему України

Завтра, 8 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 8 жовтня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 10:30 до 14:30;
  • 1.2 черга – без світла з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 10:30 до 14:30;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 15:00 до 18:00;
  • 3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:30;
  • 4.1 черга – без світла з 14:00 до 18:00;
  • 4.2 черга – без світла з 14:00 до 19:00;
  • 5.1 черга – без світла з 17:30 до 22:00;
  • 5.2 черга – без світла з 17:30 до 21:30;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 11:00;
  • 6.2 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 19:00 до 21:30.
Київщина: графіки відключення світла 8 жовтня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 8 жовтня 2026 року фото 2

Відключення світла у Києві 8 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Нагадаємо, у частині регіонів України завтра, 8 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 для промисловості та бізнесу та з 00:00 до 23:59 для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги). Актуальну інформацію щодо відключень світла потрібно перевіряти на сторінках місцевих обленерго.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

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Теги: енергетика електроенергія Київщина відключення світла

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