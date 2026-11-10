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Росія атакувала Полтаву: пошкоджено об'єкт енергетики

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Полтаву: пошкоджено об'єкт енергетики
БпЛА атакували Полтаву
фото з відкритих джерел

Ворог вдарив по Полтавському району безпілотниками  

У ніч на 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Полтаву. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає «Главком».

За інформацією Дяківнича, ворог вдарив безпілотником по енергетичному об'єкту.

«У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по обʼєкту енергетики. Інформація уточнюється», – написав Дяківнич.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Полтавську область, унаслідок чого постраждали троє людей, зокрема 16-річна дитина. У Кременчуці під удар потрапила територія університету імені Михайла Остроградського, де виникла пожежа в навчальному корпусі. Водночас у Полтаві зафіксовано загоряння в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

За інформацією ДСНС, у Кременчуці російські війська завдали удару по території університету імені Михайла Остроградського. Унаслідок атаки загорівся п'ятий поверх одного з навчальних корпусів закладу.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня російські війська атакували Умань Черкаської області. Унаслідок удару виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на прилеглій до нього території. Вибуховою хвилею також пошкодило готель. Постраждав один чоловік, якому надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Крім того, російські безпілотники атакували Київ. У Святошинському районі один із дронів влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху, спричинивши пожежу. За даними Київської міської військової адміністрації, загинула одна людина, ще одна постраждала. Також у Солом'янському районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському – падіння безпілотника на автомобілі.

Теги: Полтава безпілотник енергетика

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