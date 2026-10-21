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Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина
Росія атакувала Кременчук і Полтаву
фото: ДСНС

У Кременчуці удар припав на територію університету, а в Полтаві загорілися адміністративна будівля та склад

Російські війська атакували Полтавську область, унаслідок чого постраждали троє людей, зокрема 16-річна дитина. У Кременчуці під удар потрапила територія університету імені Михайла Остроградського, де виникла пожежа в навчальному корпусі. Водночас у Полтаві зафіксовано загоряння в адміністративній будівлі та складському приміщенні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, у Кременчуці російські війська завдали удару по території університету імені Михайла Остроградського. Унаслідок атаки загорівся п'ятий поверх одного з навчальних корпусів закладу.

Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина фото 1
фото: ДСНС

За попередніми даними ДСНС, унаслідок російського удару травмувалися двоє людей. Крім того, постраждала 16-річна дитина, яку госпіталізували до медичного закладу.

Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина фото 2
фото: ДСНС
Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина фото 3
фото: ДСНС

Водночас російські війська атакували Полтаву. За повідомленням ДСНС, унаслідок обстрілу виникли пожежі у двох будівлях. Зокрема, загоряння зафіксували в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня російські війська атакували Умань Черкаської області. Унаслідок удару виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на прилеглій до нього території. Вибуховою хвилею також пошкодило готель. Постраждав один чоловік, якому надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Крім того, російські безпілотники атакували Київ. У Святошинському районі один із дронів влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху, спричинивши пожежу. За даними Київської міської військової адміністрації, загинула одна людина, ще одна постраждала. Також у Солом'янському районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському – падіння безпілотника на автомобілі.

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Теги: окупанти Полтавщина Полтава війна росія

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