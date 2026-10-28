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Росія атакувала поштове відділення у Харкові: є загиблий та постраждалі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала поштове відділення у Харкові: є загиблий та постраждалі
Російський дрон влучив у склад пошти
фото: ДСНС

Російський ударний безпілотник влучив у складську будівлю поштового відділення

У Харкові внаслідок атаки російського ударного безпілотника загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Ворог завдав удару по складській будівлі поштового відділення, спричинивши масштабну пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, російські війська атакували місто вдень 28 жовтня. Під ударом опинилася складська будівля одного з поштових відділень Харкова.

Росія атакувала поштове відділення у Харкові: є загиблий та постраждалі фото 1
фото: ДСНС
Росія атакувала поштове відділення у Харкові: є загиблий та постраждалі фото 2
фото: ДСНС

Унаслідок влучання ударного безпілотного літального апарата на території об'єкта виникла пожежа. Площа займання становить близько 1000 кв. м.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки одна людина загинула. Ще четверо людей постраждали. На місці події працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені рятувальники, сапери та психологи ДСНС.

Росія атакувала поштове відділення у Харкові: є загиблий та постраждалі фото 3
фото: ДСНС

Фахівці проводять необхідні роботи на території пошкодженого об'єкта. Зокрема, рятувальники працюють над ліквідацією пожежі, яка охопила значну площу складської будівлі.

Сапери ДСНС залучені до робіт на місці російського удару, а психологи надають необхідну допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки.

Наразі інформації про стан чотирьох постраждалих та характер отриманих ними травм не оприлюднено. Також не уточнюється, чи перебували люди безпосередньо всередині складського приміщення в момент удару. Обставини атаки та остаточні масштаби руйнувань з'ясовуються. Роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу тривають.

Нагадаємо, увечері 27 жовтня російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких чотирирічна дитина.

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Теги: Харків росія окупанти пошта

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