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Ворог просунувся поблизу Цвіткового – DeepState

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог просунувся поблизу Цвіткового – DeepState
Цвіткове – село Пологівського району Запорізької області
мапа: DeepState

Масштаб просування на Гуляйпільському напрямку в DeepState не уточнили

Аналітики оновили мапу бойових дій і зафіксували зміну лінії фронту в Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт DeepState.

У короткому дописі в Telegram DeepState повідомив про оновлення мапи та просування російських військ біля села. Масштаб просування й обставини бою аналітики не навели. Водночас вони закликали повідомляти про неточності через спеціальний бот.

Що відомо про Цвіткове

Цвіткове – село Пологівського району Запорізької області. Воно належить до Гуляйпільського напрямку, де російські війська регулярно штурмують позиції українських захисників.

У зведеннях Генерального штабу ЗСУ село згадували не раз. Так, у зведенні за 24 липня на Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували й намагалися просунутися, зокрема, у напрямку Цвіткового. Майже через три тижні, у зведенні за 12 серпня, ворог шість разів штурмував позиції на цьому напрямку, і знову серед напрямків згадано Цвіткове.

Ворог просунувся поблизу Цвіткового – DeepState фото 1
мапа: DeepState

Для порівняння, у тому самому зведенні на Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 атак, а на Костянтинівському ворог здійснив 34 атаки. Загалом на фронті зафіксували 237 бойових зіткнень. Тож Гуляйпільський напрямок за кількістю штурмів поступається двом найактивнішим ділянкам, проте лишається зоною постійних боїв.

Як читати мапу DeepState

Аналітики DeepState регулярно оновлюють інтерактивну мапу, фіксуючи зміни лінії фронту. На ній червоним позначено територію, яку окупували росіяни, а сірим – ділянки, що потребують уточнення. Крім лінії фронту, проєкт відображає залізниці, підрозділи, штаби, аеродроми та напрямки наступу ворога. Ситуацію на фронті можна відстежувати й на онлайн-картах бойових дій.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 7 жовтня на Гуляйпільському напрямку Сили оборони за добу відбили 13 атак окупантів. Бої точилися, зокрема, в районах Воздвижівки, Рибного та Чарівного. Загалом на фронті зафіксували 202 бойові зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, де зупинили 27 штурмів.

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Теги: окупанти Запорізька область ворог росіяни DeepState

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