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МОК відмовляється коментувати скандальний лист Ковентрі міністру спорту РФ Дегтярьову

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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МОК відмовляється коментувати скандальний лист Ковентрі міністру спорту РФ Дегтярьову
«Главком» звернувся за коментарем до МОК, але організація не надала відповіді

Дегтярьов заявив, що Ковентрі побажала успішно провести пропагандистський форум «Росія – спортивна держава»

Міжнародний олімпійський комітет відмовляється коментувати інформацію про скандальний лист президентки організації Кірсті Ковентрі підсанкційному міністру спорту РФ та голові Олімпійського комітету Росії Михайлу Дегтярьову. Про це інформує «Главком».

«Президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі у листі на моє ім'я побажала нам успіху у проведенні форуму «Росія – спортивна держава» у Красноярську. Для нас це важливо. Росія залишається однією з провідних спортивних держав у світі, незважаючи на обмеження», – стверджував Дегтярьов.

Пропагандистський форум «Росія – спортивна держава» пройде в Красноярську 21-23 жовтня за підтримки уряду РФ та Мінспорту РФ. У ньому братимуть участь учасники війни проти України, підсанкційні російські чиновники та представники російських окупаційних структур українських регіонів.

«Главком» минулого тижня звернувся за коментарем до МОК, щоб він підтвердив інформацію про існування такого листа, а також оприлюднив його зміст.

Однак, МОК не відповідає на запит.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йшлосяся у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: пропаганда росія Кірсті Ковентрі Міжнародний олімпійський комітет МОК спорт

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