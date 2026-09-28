Путін засекретив ключові дані про російську нафту та енергетику

Кремль обмежив доступ до інформації про ціни, покупців і маршрути експорту енергоносіїв на тлі західних санкцій

Російський диктатор Володимир Путін розширив перелік засекреченої інформації про енергетичну та нафтопереробну галузі РФ. Нові обмеження стосуються, зокрема, даних про експорт енергоносіїв і мають ускладнити застосування західних санкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Відповідний указ Путін підписав 28 вересня. Документ додатково обмежив розкриття інформації про енергоносії та нафтопродукти у відповідь на санкції США та інших західних країн.

Зокрема, під обмеження потрапила публікація низки відомостей про експорт російських енергоносіїв. Йдеться про характер і вартість товарів, продавців та покупців, маршрути постачання, а також кінцеві пункти призначення.

Як зазначає Reuters, поширювати таку інформацію дозволятиметься лише за умови, що відповідні дані розкриває сама компанія, яка бере участь у транзакції.

Крім того, російська влада обмежила публікацію відповідних митних даних. Нові правила також поширюються на оприлюднення інформації через засоби масової інформації.

За оцінкою Reuters, метою таких заходів є ускладнення виконання санкцій проти російського енергетичного сектору. Дані про ціни, учасників угод і маршрути постачання дають змогу відстежувати торгівлю російськими енергоносіями.

Це вже черговий крок Москви із засекречування інформації про енергетичну галузь. Раніше Росія припинила публікувати частину статистичних даних, зокрема інформацію про обсяги видобутку сирої нафти.

Нагадаємо, раніше посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що українські удари по об'єктах на території Росії можуть сприяти зближенню позицій Москви та Києва.

«Продовження Україною сильних ударів по Росії допомагає, як я вважаю, наблизити сторони одна до одної», – сказав Вітакер.

Водночас американський дипломат наголосив, що позиції сторін щодо ключових питань залишаються далекими. За його словами, завершення війни потребуватиме дипломатії та переговорів.