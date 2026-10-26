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Росія вдарила по Запоріжжю й Кропивницькому: що відомо про наслідки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вдарила по Запоріжжю й Кропивницькому: що відомо про наслідки
Наслідки російського удару по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького, моніторингові канали повідомляли про пуски ракет

Російські війська завдали ударів по Запоріжжю: пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю, одна людина поранена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію та моніторингові канали.

04:50 Оновлено

Кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до двох. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, поранення дістали 30-річна жінка та 61-річний чоловік. Їм надають необхідну допомогу.

Що відомо станом на зараз

За даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. На місці одного з ударів виникла пожежа. Попередньо, поранена одна людина. Наслідки атаки уточнюються. 

Росія вдарила по Запоріжжю й Кропивницькому: що відомо про наслідки фото 1

Близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького. Згодом моніторингові канали повідомили про повторні пуски крилатих ракет по місту. За їхніми даними, ворог застосував дві ракети Х-59/Х-69. Інформація про наслідки уточнюється.

Попередні удари по Запоріжжю

Місто зазнає російських атак щодня.

Лише за останні кілька днів:

  • 21 жовтня росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, на місці виникла пожежа, одну людину поранено;
  • 22 жовтня удар по приватному будинку забрав життя родини: спершу повідомляли про двох загиблих, згодом ОВА уточнила, що загинули троє людей;
  • 24 жовтня окупанти атакували об'єкт інфраструктури, поранено двох людей, пошкоджено автівки. Ввечері того ж дня 60-річний чоловік дістав осколкове поранення;
  • 25 жовтня вранці FPV-дрон вдарив поруч із зупинкою громадського транспорту, поранені троє людей.

За добу до 25 жовтня російські війська завдали 832 удари по 55 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що російська атака на житловий будинок у Запоріжжі забрала життя людини.

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Теги: поранення росіяни окупанти Кропивницький ворог пожежа Запоріжжя

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