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Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них є чотирирічна дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них є чотирирічна дитина
фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2,5 тис. кв. м

Увечері 27 жовтня окупанти вдарили по Харкову. Унаслідок удару російського безпілотника п'ятеро людей дістали поранення, серед них є чотирирічна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Уночі росіяни вдарили реактивним дроном по Основ’янському району міста. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2,5 тис. кв. м – горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки, господарчі споруди й виробнича будівля, пошкоджень зазнали багатоповерхівки, гаражі та автомобілі.

Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них є чотирирічна дитина фото 1
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них є чотирирічна дитина фото 2
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них є чотирирічна дитина фото 3

«Під загрозою повторних ударів рятувальники разом з іншими службами ліквідовують наслідки. Психологи ДСНС надали допомогу постраждалим», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 27 жовтня ворожий дрон атакував Основ'янський район Харкова. Унаслідок цього постраждали люди, спалахнули виробнича будівля та два житлові будинки.

До слова, російські окупанти атакували пожежну машину в Краматорську Донецької області, коли рятувальники ліквідовували наслідки попередніх обстрілів.

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Теги: ДСНС Харків війна

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