У медійних публікаціях ідеться про негайне припинення бойових дій по лінії зіткнення

Лавров заявив, що Москва не отримувала офіційного документа, і поставив під сумнів можливість тривалого миру без окремих домовленостей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував повідомлення західних медіа про мирний план США із чотирьох пунктів щодо завершення війни в Україні. За даними публікацій, серед можливих пропозицій – припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, зміни санкційної політики щодо Москви та питання контролю над окупованими територіями. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Водночас Лавров заявив, що Кремль не отримував офіційних пропозицій, а російська сторона наразі орієнтується на повідомлення у західній пресі. За словами глави МЗС країни-агресора, у медійних публікаціях ідеться про негайне припинення бойових дій по лінії зіткнення, однак, на його думку, не пояснюється, як це має привести до тривалого врегулювання.

«Ми знайомі з публікаціями західних ЗМІ, у яких пропонується негайно зупинити бойові дії по лінії зіткнення, але відсутній механізм досягнення довгострокового миру», – заявив Лавров.

Російський міністр також послався на «домовленості», досягнуті під час зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Москва вважає їх основою для подальшого врегулювання війни, хоча зміст і статус цих «домовленостей» сторони трактують по-різному.

Лавров заявив, що подальший розвиток подій залежатиме від ситуації на фронті. Водночас представник окупантів запевнив, що Росія нібито готова до переговорів.

«Отже, усе вирішуватиметься на основі дій наших збройних сил за всієї нашої готовності до нормальних, розсудливих, чесних переговорів», – сказав глава російського МЗС.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на припинення вогню, якщо воно, на думку російської сторони, дасть Україні можливість переозброїтися. Він стверджує, що за час перемир’я Володимира Зеленського нібито знову «приведуть до тями» та забезпечать зброєю.