Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Польщі поставив під сумнів статус переговорників Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Польщі поставив під сумнів статус переговорників Трампа
Політик назвав їх американськими переговорниками, додавши іронічне зауваження
фото: росЗМІ

Дональд Туск іронічно висловився про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які мають зустрітися з Володимиром Зеленським в Осло

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скептично висловився про представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які беруть участь у контактах щодо завершення війни Росії проти України. Він назвав їх американськими переговорниками, додавши іронічне зауваження: «якщо можна їх так назвати». Про це він заявив під час пресконференції, пише «Главком». 

«Пан Віткофф і пан Кушнер зустрінуться в Осло – переговорники, якщо можна їх так назвати, з американського боку, які згодом також поїдуть до Москви. Вони також зустрінуться з президентом Зеленським та його командою», – сказав польський прем'єр.

За словами Туска, Віткофф і Кушнер мають зустрітися в Осло з президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Після цього американські представники планують вирушити до Москви.

Окремо Туск спростував повідомлення про те, що Польща та інші європейські держави братимуть участь у зустрічі в Осло у форматі E4. За його словами, інформація про такий формат переговорів є непорозумінням.

Прем'єр уточнив, що господарем зустрічі буде глава уряду Норвегії Йонас Гар Стьоре, а його супроводжуватиме президент Фінляндії Александр Стубб. Туск також заявив, що перебуває з ними на постійному зв'язку та отримує інформацію про підготовку зустрічі.

Водночас він закликав не переоцінювати можливі наслідки переговорів в Осло. На його думку, зустріч радше має характер консультацій, покликаних з'ясувати, чи існують умови для припинення вогню.

Варто нагадати, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував інцидент з українським безпілотником, який вибухнув поблизу литовсько-латвійського кордону.

Читайте також:

Теги: Норвегія США Польща переговори війна Стів Віткофф Джаред Кушнер Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп підписав санкційний закон Грема, якого в Кремлі намагалися уникнути
Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»
22 вересня, 16:06
Дональд Трамп: Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
21 вересня, 18:30
Заклики американських законодавців пролунали після нової серії російських ударів по Україні
Після масованих атак на Київ Конгрес США закликав Трампа запровадити «пекельні санкції» проти Росії
29 вересня, 12:18
У багажі поляка нічого небезпечного не виявили
Капітан літака відмовився брати на борт поляка, який невдало пожартував
27 вересня, 18:15
Київ та Тель-Авів — стійкі міста, що активно живуть і розвиваються попри воєнні загрози
«У Києві майже як у Тель-Авіві». Новий посол Ізраїлю поділився враженнями від української столиці
10 жовтня, 10:09
Звʼязки Сідні Свіні та Мерилін Монро перетинаються через генеалогічні лінії чоловіків їхніх родин
Голлівудська зірка Сідні Свіні виявилася родичкою Мерилін Монро (фото)
9 жовтня, 11:36
Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
1 жовтня, 15:28
Сили оборони атакували нафтовий комплекс у Башкортостані
Генштаб підтвердив ураження НПЗ, який забезпечує російську армію
8 жовтня, 12:41
Трамп назвав розмову з Путіним успішною
Трамп домовився з Путіним про поставки дизельного пального
9 жовтня, 21:52

Політика

Зустріч Зеленського та Віткоффа у Норвегії: перші деталі (відео)
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Норвегії: перші деталі (відео)
Прем'єр Польщі поставив під сумнів статус переговорників Трампа
Прем'єр Польщі поставив під сумнів статус переговорників Трампа
Зеленський назвав головну тему зустрічі з королем Норвегії
Зеленський назвав головну тему зустрічі з королем Норвегії
Демократи готують розслідування проти Маска – Politico
Демократи готують розслідування проти Маска – Politico
Журналісти дізналися, чому зять Трампа не приїхав на переговори в Норвегію
Журналісти дізналися, чому зять Трампа не приїхав на переговори в Норвегію
Польща заявила про відсутність можливості передати Україні ракети для Patriot
Польща заявила про відсутність можливості передати Україні ракети для Patriot

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua