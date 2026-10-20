Прем'єр Польщі поставив під сумнів статус переговорників Трампа

Дональд Туск іронічно висловився про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які мають зустрітися з Володимиром Зеленським в Осло

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скептично висловився про представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які беруть участь у контактах щодо завершення війни Росії проти України. Він назвав їх американськими переговорниками, додавши іронічне зауваження: «якщо можна їх так назвати». Про це він заявив під час пресконференції, пише «Главком».

«Пан Віткофф і пан Кушнер зустрінуться в Осло – переговорники, якщо можна їх так назвати, з американського боку, які згодом також поїдуть до Москви. Вони також зустрінуться з президентом Зеленським та його командою», – сказав польський прем'єр.

За словами Туска, Віткофф і Кушнер мають зустрітися в Осло з президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Після цього американські представники планують вирушити до Москви.

Окремо Туск спростував повідомлення про те, що Польща та інші європейські держави братимуть участь у зустрічі в Осло у форматі E4. За його словами, інформація про такий формат переговорів є непорозумінням.

Прем'єр уточнив, що господарем зустрічі буде глава уряду Норвегії Йонас Гар Стьоре, а його супроводжуватиме президент Фінляндії Александр Стубб. Туск також заявив, що перебуває з ними на постійному зв'язку та отримує інформацію про підготовку зустрічі.

Водночас він закликав не переоцінювати можливі наслідки переговорів в Осло. На його думку, зустріч радше має характер консультацій, покликаних з'ясувати, чи існують умови для припинення вогню.

Варто нагадати, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував інцидент з українським безпілотником, який вибухнув поблизу литовсько-латвійського кордону.