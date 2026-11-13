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Дистанційна освіта під час блекаутів: дослідження Міносвіти показало несподіваний результат

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Дистанційна освіта під час блекаутів: дослідження Міносвіти показало несподіваний результат
Половина учнів неприфронтових шкіл навчається дистанційно лише зі смартфонів
фото з відкритих джерел

Стабільний доступ навіть за відсутності світла мають 38% учителів прифронтових шкіл. Серед педагогів неприфронтових закладів таких 17%

Прифронтові школи виявилися краще підготовленими до організації дистанційного навчання, ніж заклади в інших регіонах України. Зокрема, затверджену стратегію дистанційної освіти мають 58% прифронтових шкіл проти 26% неприфронтових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Міністерства освіти і науки та дослідження Центру дослідження освіти в надзвичайних ситуаціях KSE Institute.

Згідно з результатами, прифронтові школи частіше мають офіційно призначених відповідальних за дистанційне навчання (75% проти 43%), використовують єдину цифрову платформу (67% проти 49%) та забезпечені навчальними матеріалами з усіх предметів (40% проти 9%).

Крім того, 40% прифронтових закладів вважають своє електронне освітнє середовище повністю захищеним від кіберзагроз. Серед неприфронтових шкіл таку оцінку дали лише 9%.

Відмінності є і в доступі педагогів до інтернету під час відключень електроенергії. Стабільний доступ навіть за відсутності світла мають 38% учителів прифронтових шкіл. Серед педагогів неприфронтових закладів таких 17%.

Ще 37% учителів прифронтових і 33% неприфронтових шкіл повідомили, що мають доступ до інтернету, але з перебоями.

Водночас обмежений доступ, яким складно користуватися, мають 15% педагогів прифронтових і 25% неприфронтових закладів. Переважно не мають доступу до інтернету або зовсім залишаються без нього під час відключень відповідно 10% і 24% опитаних учителів.

Доступ вчителів до інтернету під час відключень
Доступ вчителів до інтернету під час відключень
Джерело: скриншот із звіт «Організація дистанційного навчання в ЗЗСО України в умовах війни»

За даними дослідження, 50% учнів неприфронтових шкіл використовують для дистанційного навчання лише смартфон. Серед школярів прифронтових закладів таких 18%.

Також 47% учнів прифронтових шкіл поєднують смартфон з іншими пристроями. У неприфронтових закладах цей показник становить 30%. Лише іншими пристроями, без смартфона, користуються 35% школярів у прифронтових і 21% – у неприфронтових школах.

Доступ учнів до пристроїв для навчання
Доступ учнів до пристроїв для навчання
Джерело: скриншот із звіт «Організація дистанційного навчання в ЗЗСО України в умовах війни»

Дослідження «Організація дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти України в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення» охопило 3248 респондентів із 65 шкіл у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій. Серед опитаних – 2166 учнів, 960 учителів і 122 керівники закладів освіти.

Раніше «Главком» писав, що петиція із закликом забезпечити належне фінансування освіти та виконати законодавчі гарантії щодо оплати праці педагогів у 2027 році набрала необхідні 25 тис. голосів за 11 днів. Авторка звернення вимагає спрямовувати на освіту щонайменше 7% ВВП і забезпечити належні зарплати освітянам.

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Теги: школа освіта війна

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