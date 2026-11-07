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Фінляндія готується до нападу РФ: військові копіюють українські лінії оборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Фінляндія готується до нападу РФ: військові копіюють українські лінії оборони
Пасі Вялімякі перед військовослужбовцями бригади «Порі»
фото: Bloomberg

Фінляндія масштабує переозброєння армії на тлі відновлення військового потенціалу РФ

Фінляндія вивчає можливість облаштування на кордоні з Росією протитанкових ровів та інших перешкод, подібних до тих, які українські військові використовують для стримування російських наступів. Гельсінкі прагне посилити оборону східного флангу НАТО, оскільки Росія поступово відновлює свої військові спроможності. Про це розповів командувачем Сухопутних військ Фінляндії генерал-лейтенантом Пассі Вялімякі інтерв’ю Bloomberg, інформує «Главком».

Як Фінляндія планує укріплювати кордон із Росією

За словами Вялімякі, український досвід показав, що розгалужені лінії оборони та протитанкові загородження здатні суттєво уповільнювати наступ противника. Водночас фінським військовим потрібно з’ясувати, наскільки такі споруди підходять для місцевого клімату: Фінляндія має спільний кордон із Росією завдовжки 1340 кілометрів – це приблизно половина сухопутного кордону НАТО з РФ.

 «Умови у Фінляндії складніші. Якщо ми будуватимемо укріплення та копатимемо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, щоб наша природа перетворила їх на штучні ставки?» – зауважив командувач.

Вялімякі також повідомив, що Росія вже поповнює запаси озброєння. Зокрема, на склади надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Фінляндія не може безпосередньо зупинити переозброєння Росії. Натомість її мета – створити таку систему оборони, яка переконає російське військове керівництво, що напад на Фінляндію або інші країни Альянсу завершиться невдачею.

Фінляндія масштабує армію та оборонне виробництво

Після початку повномасштабної війни в Україні Фінляндія посилила бойову готовність. За два роки країна провела навчальні збори для 60 тисяч резервістів і почала поповнювати запаси критично важливого військового обладнання. Попри населення близько 5,6 мільйона осіб, у разі війни фінська армія може мобілізувати приблизно 280 тисяч військових.

Нині країна проводить масштабну реформу Сухопутних військ, яка триватиме до кінця 2030-х років. Вона охоплює модернізацію техніки, зміну структури війська, підвищення боєготовності та здатності тривалий час вести бойові дії. На ці потреби Фінляндія планує спрямувати щонайменше стільки ж коштів, скільки разом коштують її стратегічні програми модернізації флоту та авіації – загалом 11,6 млрд євро.

Фінляндія також розширює парк самохідних гаубиць K9, модернізує важкі реактивні системи залпового вогню з дальністю ураження майже 500 кілометрів і готується замінити бойові машини піхоти БМП-2. Крім того, країна замовила 64 винищувачі F-35A замість старих F/A-18 Hornet та ізраїльську систему протиракетної оборони David’s Sling.

Окрему увагу командувач приділив розвитку власного виробництва озброєння та боєприпасів. За його словами, Фінляндія має підтримувати виробничі потужності в мирний час і бути здатною збільшити випуск продукції вдесятеро під час кризи чи війни.

Нагадаємо, Норвегія, Фінляндія та Польща розширюють програми цивільної оборони на тлі загрози з боку Росії. Країни проводять військові навчання для резервістів, готують укриття та навчають населення діяти в надзвичайних ситуаціях.

Раніше «Главком» повідомляв про підготовку мільйонів європейців до можливої війни з Росією. Країни Північної та Східної Європи оновлюють захисні споруди, формують продовольчі резерви та розробляють плани евакуації населення. Зокрема, Фінляндія випробовує надійність укриттів, а Польща виділяє значні кошти на цивільну оборону.

Також Фінляндія провела найбільші за 80 років навчання цивільної оборони. Під час тренувань особливу увагу приділили захисту критичної інфраструктури та готовності населення діяти в умовах можливих російських атак.

Крім того, президент Фінляндії Александр Стубб пояснив, чому країна готова до можливої агресії Росії. Він наголосив, що десятиліття оборонної підготовки, система військового резерву та розгалужена мережа укриттів дозволяють фінському суспільству спокійніше реагувати на погрози Москви.

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Теги: росія армія Фінляндія військові навчання напад укриття кордон озброєння наступ погрози

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