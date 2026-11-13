Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Донька Путіна народила від балетмейстера Зеленського – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Донька Путіна народила від балетмейстера Зеленського – ЗМІ
Російський диктатор не розголошує подробиць про свою родину
фото: росЗМІ

За даними журналістів, хлопчик з’явився на світ у серпні 2025 року, однак його народження зареєстрували майже через 11 місяців

У Катерини Тихонової, яку називають молодшою офіційною донькою президента РФ Володимира Путіна, народився син. Хлопчика назвали Адріаном, а в документах йому вказали прізвище матері – Тихонов. Імовірним батьком дитини журналісти називають колишнього керівника Баварського державного балету Ігоря Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування видання «Агентство».

За даними журналістів, Адріан Ігорович Тихонов народився 15 серпня 2025 року в Москві. Перший документ про його народження видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента РФ, яку називають кремлівською лікарнею.

Катерина Тихонова, яку називають дочкою Путіна
Катерина Тихонова, яку називають дочкою Путіна
фото: Reuters

Водночас свідоцтво про народження хлопчика оформили лише 10 липня 2026 року – майже через 11 місяців після пологів. За російським законодавством батьки мають заявити про народження дитини не пізніше ніж через місяць. Чому реєстрацію затягнули, невідомо. Журналісти припускають, що це могло бути пов’язано з бажанням родини Путіна приховати появу ще одного онука або з різними прізвищами батьків.

Витяг з російської бази даних
Витяг з російської бази даних
фото: Агентство

«Агентство» виявило запис про народження Адріана лише в одному агрегаторі витоків даних. В інших сервісах, якими користується редакція, такої інформації не було. Водночас журналісти порівняли запис з іншими даними з витоку та не знайшли ознак фальсифікації.

За інформацією видання, Тихонова щонайменше з 2021 року переважно з’являлася на публічних заходах через відеозв’язок. Зокрема, у вересні 2025 року, через п’ять тижнів після народження сина, вона дистанційно звернулася до учасників фестивалю «Розгін», який проводить фонд «Іннопрактика». У вересні 2026 року Тихонова вже особисто виступила на сцені цього заходу.

Журналісти також нагадують, що в червні 2025 року Путін уперше публічно розповів про онуку, у якої, за його словами, є вихователька з Пекіна. Імовірно, йшлося про старшу дитину Тихонової – Ельзу, яка народилася в грудні 2017 року. На відміну від молодшого брата, дівчинці при народженні дали прізвище та по батькові Ігоря Зеленського.

Володимир Путін не розголошує подробиць про свою родину. Водночас у 2017 році він публічно повідомляв, що став дідусем удруге. За даними «Агентства», Адріан може бути його четвертим онуком.

Катерина Тихонова з 2013 року була одружена з Кирилом Шамаловим, сином близького друга Путіна Миколи Шамалова. Не пізніше 2017 року вона почала стосунки з Ігорем Зеленським, який на той час очолював Баварський державний балет у Мюнхені.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін майже ніколи не говорить про свою сім'ю, але несподівано порушив цей принцип. Під час зустрічі з іноземними журналістами на Петербурзькому міжнародному економічному форумі він похвалився талантами своєї онучки. 

Читайте також:

Теги: путін діти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зробив заяву про можливу мирну угоду, яка охопить усю Європу
Трамп заявив, що вперше побачив готовність України та Росії до мирної угоди
7 листопада, 11:08
Помічник Путіна Володимир Мединський залишається головним переговорником Росії на тристоронніх зустрічах з Україною та США
Кремль визначив очільника делегації на переговорах з Україною та США
3 листопада, 11:52
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про найбільші добові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення
Росія за добу втратила рекордні 2500 військових – Генштаб
2 листопада, 08:40
Путін вчергове запросив Зеленського до Москви
Путін через лідерів Норвегії та Фінляндії передав Зеленському послання
27 жовтня, 18:14
Уражено командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у районі населеного пункту Вишневе Запорізької області
Сили оборони уразили командно-спостережний пункт і склад окупантів
22 жовтня, 15:58
Публічних підтверджень блокування допомоги немає
Польща спростувала повідомлення про зупинення допомоги Україні
22 жовтня, 02:05
За словами Пєскова, Україна нібито має погодитися на угоду вже зараз
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
21 жовтня, 15:04
Росія допустила відновлення відносин із Південною Кореєю
Україно-корейське напруження: Москва надіслала сигнал Сеулу
20 жовтня, 09:59
Москва розраховує за місяць залишити Київ, Харків та Одесу без світла
Росія підготувала план знеструмлення трьох міст України – NYT
15 жовтня, 21:15

Соціум

Україна переносить іспити на громадянство за кордон: рішення Кабміну
Україна переносить іспити на громадянство за кордон: рішення Кабміну
Донька Путіна народила від балетмейстера Зеленського – ЗМІ
Донька Путіна народила від балетмейстера Зеленського – ЗМІ
Стрілянина в Кракові: до прокуратури надійшла скарга на поліцейського, який зупинив нападника
Стрілянина в Кракові: до прокуратури надійшла скарга на поліцейського, який зупинив нападника
Автомобіль, що вибухнув у Москві, належить колишньому речнику експрем'єра України Азарова – ЗМІ
Автомобіль, що вибухнув у Москві, належить колишньому речнику експрем'єра України Азарова – ЗМІ
Спалах корости у Британії: лікарні закривають відділення
Спалах корости у Британії: лікарні закривають відділення
Таліби фактично заборонили чоловікам-лікарям лікувати жінок
Таліби фактично заборонили чоловікам-лікарям лікувати жінок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
121K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua