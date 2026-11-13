Донька Путіна народила від балетмейстера Зеленського – ЗМІ

За даними журналістів, хлопчик з’явився на світ у серпні 2025 року, однак його народження зареєстрували майже через 11 місяців

У Катерини Тихонової, яку називають молодшою офіційною донькою президента РФ Володимира Путіна, народився син. Хлопчика назвали Адріаном, а в документах йому вказали прізвище матері – Тихонов. Імовірним батьком дитини журналісти називають колишнього керівника Баварського державного балету Ігоря Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування видання «Агентство».

За даними журналістів, Адріан Ігорович Тихонов народився 15 серпня 2025 року в Москві. Перший документ про його народження видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента РФ, яку називають кремлівською лікарнею.

Катерина Тихонова, яку називають дочкою Путіна фото: Reuters

Водночас свідоцтво про народження хлопчика оформили лише 10 липня 2026 року – майже через 11 місяців після пологів. За російським законодавством батьки мають заявити про народження дитини не пізніше ніж через місяць. Чому реєстрацію затягнули, невідомо. Журналісти припускають, що це могло бути пов’язано з бажанням родини Путіна приховати появу ще одного онука або з різними прізвищами батьків.

Витяг з російської бази даних фото: Агентство

«Агентство» виявило запис про народження Адріана лише в одному агрегаторі витоків даних. В інших сервісах, якими користується редакція, такої інформації не було. Водночас журналісти порівняли запис з іншими даними з витоку та не знайшли ознак фальсифікації.

За інформацією видання, Тихонова щонайменше з 2021 року переважно з’являлася на публічних заходах через відеозв’язок. Зокрема, у вересні 2025 року, через п’ять тижнів після народження сина, вона дистанційно звернулася до учасників фестивалю «Розгін», який проводить фонд «Іннопрактика». У вересні 2026 року Тихонова вже особисто виступила на сцені цього заходу.

Журналісти також нагадують, що в червні 2025 року Путін уперше публічно розповів про онуку, у якої, за його словами, є вихователька з Пекіна. Імовірно, йшлося про старшу дитину Тихонової – Ельзу, яка народилася в грудні 2017 року. На відміну від молодшого брата, дівчинці при народженні дали прізвище та по батькові Ігоря Зеленського.

Володимир Путін не розголошує подробиць про свою родину. Водночас у 2017 році він публічно повідомляв, що став дідусем удруге. За даними «Агентства», Адріан може бути його четвертим онуком.

Катерина Тихонова з 2013 року була одружена з Кирилом Шамаловим, сином близького друга Путіна Миколи Шамалова. Не пізніше 2017 року вона почала стосунки з Ігорем Зеленським, який на той час очолював Баварський державний балет у Мюнхені.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін майже ніколи не говорить про свою сім'ю, але несподівано порушив цей принцип. Під час зустрічі з іноземними журналістами на Петербурзькому міжнародному економічному форумі він похвалився талантами своєї онучки.