Лубінець розкрив нові деталі переговорів із Росією щодо Олешок

Омбудсман розповів, як до переговорів залучили Меланію Трамп та чому він особисто перебував в одному автомобілі з представником російської сторони

Український омбудсман Дмитро Лубінець розкрив подробиці переговорів із Росією щодо порятунку жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. За його словами, домовленості вдалося досягти завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп, а для контролю за дотриманням режиму тиші він запропонував особисто перебувати поруч із представником російської сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як до переговорів залучили Меланію Трамп

За словами Дмитра Лубінця, переговорний процес щодо порятунку жителів Олешок відбувався практично щодня. Український омбудсман передавав пропозиції раднику Меланії Трамп Марку Бекману, який інформував першу леді США. Після цього американська сторона контактувала з представниками Росії, а українська делегація отримувала відповідь.

Лубінець наголосив, що йшлося не про одну зустріч чи телефонну розмову. Сторони поступово шукали механізм, який дозволив би не лише домовитися про припинення вогню, а й контролювати виконання зобов'язань.

Під час зустрічі з Меланією Трамп українська делегація також порушила питання повернення цивільних громадян, яких Росія незаконно утримує в неволі. Омбудсман звернув увагу, що ця категорія залишається однією з найскладніших для повернення, оскільки для цивільних, на відміну від військовополонених, немає дієвого міжнародного механізму обміну. Українська сторона представила американцям пропозиції щодо пошуку нових форматів взаємодії.

Навіщо Лубінець їхав в одному автомобілі з росіянами

Окремо омбудсман пояснив, чому під час гуманітарної місії особисто перебував в одному транспорті з представником російської сторони. За його словами, це була його власна пропозиція, покликана забезпечити контроль за дотриманням режиму тиші.

Лубінець пояснив, що під час переговорів сторони шукали не просто домовленість про припинення вогню, а практичний спосіб стежити за її виконанням на місці. Особиста присутність представників обох сторін мала стати додатковою гарантією дотримання погоджених умов.

Омбудсман також підтвердив, що його контакти з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою відбувалися не вперше. Саме з нею він веде прямі переговори з гуманітарних питань, зокрема щодо повернення українців та порятунку цивільного населення.

За словами Лубінця, під час місії українська делегація три дні перебувала без зв'язку та майже не спала. Він визнав, що цей досвід був непростим не лише для учасників переговорів, а й для їхніх родин.

Як контролювали режим тиші

За інформацією, оприлюдненою після завершення операції, режим тиші в районі Олешок тривав п'ять діб, 19 годин і 59 хвилин. Для контролю за виконанням домовленостей українська та російська сторони визначили відповідальних представників. Початок припинення вогню мали оголошувати спільно, а перевірки проводили кожні дві години.

Окремою умовою була заборона на стягування та переміщення військової техніки. Виняток зробили для машин, необхідних для розмінування. Їх позначили червоними хрестами, а переміщення погодили з російською стороною. За результатами перевірок порушень режиму тиші під час місії не зафіксували.

Під час місії врятували тяжкохвору жінку

Одним із найважливіших результатів операції Лубінець назвав порятунок тяжкохворої жительки Олешок. Коли омбудсман дізнався про її стан, він зв'язався з родичами. Ті повідомили, що жінці, за їхніми оцінками, залишилося жити не більше кількох тижнів.

Нині українка перебуває в лікарні Києва. Там вона вперше з 2022 року побачила свою доньку.

«Саме тому я хочу, щоб усі зрозуміли: наше завдання – рятувати українців. І ми не маємо права відмовлятися від цієї можливості. Якими б складними не були умови», – наголосив омбудсман.

Лубінець також повідомив, що після завершення гуманітарної місії почали надходити нові звернення від жителів Олешок, які хочуть евакуюватися. Він уже обговорив із російською стороною можливі наступні кроки. Конкретних дат нової операції поки не назвав.

Нагадаємо, 31 жовтня українська делегація повернулася з гуманітарної місії в Олешках. Після завершення операції Дмитро Лубінець заявив про намір продовжити подібні гуманітарні заходи.