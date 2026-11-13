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«Нептуни» вдарили по Ростову-на-Дону: уражено виробництво, склад і сервісний центр БпЛА

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Нептуни» вдарили по Ростову-на-Дону: уражено виробництво, склад і сервісний центр БпЛА
Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнний потенціал окупантів
фото: кадр з відео

Українські військові уразили одразу кілька ланок забезпечення російських військ безпілотниками

У ніч на 13 листопада Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по трьох об’єктах у російському Ростові-на-Дону, пов’язаних із виробництвом, зберіганням та обслуговуванням безпілотників. Для атаки застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під удар потрапило виробництво ударних безпілотників тактичного рівня ТОВ «Іонос», а також місце зберігання дронів цього підприємства.

Ще однією ціллю став сервісний центр компанії «Аеро-Хіт», де ремонтують та обслуговують безпілотники для російської армії. Це підприємство є виробником ударних і розвідувальних FPV-дронів «Велес». Основне виробництво компанії розташоване в Хабаровську, тоді як у Ростові-на-Дону працює її сервісний центр.

Українські військові уразили одразу кілька ланок забезпечення російських військ безпілотниками – від виготовлення та зберігання до ремонту й обслуговування техніки.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнний потенціал Росії.

«Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Відомство додало, що такі удари мають на меті зменшити можливості російської армії застосовувати безпілотники проти українських військових і цивільного населення.

Варто нагадати, що українські військові знищили 12 російських пускових установок балістичних ракет, які використовувалися для ударів по українських містах.

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Теги: війна ЗСУ дрон

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