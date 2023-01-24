Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки
Малоймовірно, що російські війська атакуватимуть із Білорусі
Російські війська готуються до наступу і можуть вдатися до рішучих дій навесні або на початку літа 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали, що представник української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що весна і початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні, і підтвердив, що ГУР зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до «великого наступу» в Донецькій та Луганській областях. Скібіцький також повторив, що російські війська навряд чи атакуватимуть з Білорусі чи півдня України.
Своєю чергою аналітики ISW також стверджують, що дуже малоймовірно, що російські війська планують відновити новий наступ на північ України з напрямку Білорусі.
«Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії в першій половині 2023 року та підкреслюють постійну потребу в підтримці західного партнера, щоб гарантувати, що Україна не втратить ініціативу щодо відновлення російської наступальної операції», – йдеться у зведенні ISW.
Ключові висновки ISW:
- Українська розвідка оцінила, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа 2023 року, частково підтверджуючи постійну оцінку ISW про те, що російські війська можуть вдатися до рішучих дій у найближчі місяці.
- Здається, надмірна залежність «Групи Вагнера» від вербування з виправних колоній все більше впливає на боєздатність «Вагнера».
- Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, намагаючись брати участь у взаємовигідному ухиленні від санкцій .
- Російські війська продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна.
- Українські війська завдали ударів по районах концентрації росіян в окупованій Луганській області.
- Російські війська продовжували наземні обстріли навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.
- Ймовірно, російські війська за останні 72 години провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області.
- Російські війська не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків у Запорізькій області, незважаючи на постійні заяви одного російського окупаційного чиновника. Окупаційний чиновник, можливо, проштовхує розповідь про тактичні успіхи Росії в Запорізькій області, щоб створити позитивні наративи, щоб відволікти росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті.
- Зусилля Кремля щодо професіоналізації збройних сил Росії продовжують викликати критику серед прихильників нових російських паралельних військових структур.
- Російські офіційні особи та окупаційна влада продовжують зусилля з інтеграції окупованих територій у російську соціальну, адміністративну та політичну системи та придушення партизанських виступів на окупованих територіях.
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