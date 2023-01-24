Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки

Малоймовірно, що російські війська атакуватимуть із Білорусі

Російські війська готуються до наступу і можуть вдатися до рішучих дій навесні або на початку літа 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики нагадали, що представник української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що весна і початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні, і підтвердив, що ГУР зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до «великого наступу» в Донецькій та Луганській областях. Скібіцький також повторив, що російські війська навряд чи атакуватимуть з Білорусі чи півдня України.

Своєю чергою аналітики ISW також стверджують, що дуже малоймовірно, що російські війська планують відновити новий наступ на північ України з напрямку Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії в першій половині 2023 року та підкреслюють постійну потребу в підтримці західного партнера, щоб гарантувати, що Україна не втратить ініціативу щодо відновлення російської наступальної операції», – йдеться у зведенні ISW.

Ключові висновки ISW: