Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи зможе Росія підготувати 500 тис. людей для наступу – висновок США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи зможе Росія підготувати 500 тис. людей для наступу – висновок США
Росії готується до чергової масштабної мобілізації
фото з відкритих джерел

Представниця США здивована, що президент Росії готовий пожертвувати такою великою кількістю людських життів

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тис. людей і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу, про що говорять в українській і західній розвідці. Про це Шерман заявила під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, пише «Європейська правда».

Заступниця очільника Держдепу зазначила, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві обговорювала можливість оголошення в Росії чергової масштабної мобілізації й те, як можна цьому протидіяти.

«Та мобілізація 500 тисяч – це неймовірна річ. Ви, звісно, цікавитесь, чи можна буде за таких умов підготувати й забезпечити необхідним таку кількість людей. Я підозрюю: якщо Путін мобілізує таку кількість військ – не станеться ні того, ні іншого», – зазначила Шерман.

На думку представниці зовнішньополітичного відомства США, викликає занепокоєння не лише факт мобілізації, а й те, що президент Росії готовий пожертвувати такою великою кількістю людських життів, «вчиняючи жахливе вторгнення в суверенну країну».

«За цим (можливою мобілізацією) ми маємо стежити разом із іншими державами по всьому світу, щоб допомогти Україні взяти гору. І я думаю, що сьогодні нас усіх ще раз надихнула наполегливість, стійкість, глибока відданість, якими володіє український народ», – додала вона.

Раніше повідомлялось, що українські військові прибули в Оклахому США для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. 

Читайте також: Передача Україні системи Patriot: Волкер повідомив, чи має чим РФ відповісти на полі бою
Теги: росія США війна путін мобілізація Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони США Ллойд Остін щомісяця переконує понад 50 країн за столом переговорів про надання військової допомоги Україні
США повідомили, коли може відбутися дев'ята зустріч у форматі «Рамштайн»
Сьогодні, 09:43
Підготовка українських військових буде тривати декілька місяців
Українські воїни прибули у США на навчання з ППО Patriot (відео)
Сьогодні, 10:16
До України прибула заступниця держсекретаря США
До України прибула заступниця держсекретаря США
Сьогодні, 19:42

Політика

«Українці зможуть захистити себе»: премʼєр-міністр Британії відзначився гучною заявою
«Українці зможуть захистити себе»: премʼєр-міністр Британії відзначився гучною заявою
Чи зможе Росія підготувати 500 тис. людей для наступу – висновок США
Чи зможе Росія підготувати 500 тис. людей для наступу – висновок США
Британія закликала Німеччину дозволити передачу Leopard Україні
Британія закликала Німеччину дозволити передачу Leopard Україні
Посол Росії пояснив, чому Мексика обмежила росіян у візах
Посол Росії пояснив, чому Мексика обмежила росіян у візах
Розвідка повідомила про нові плани Путіна щодо Донбасу
Розвідка повідомила про нові плани Путіна щодо Донбасу
Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира «Вагнера»
Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира «Вагнера»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
41K
Зеленський відмовився від «різдвяного перемир'я». Путін вперше відреагував
28K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: щемливе відео
23K
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
9715
Ракетний удар по Запоріжжю: серед постраждалих є діти (фото)
9641
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту