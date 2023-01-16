Чи зможе Росія підготувати 500 тис. людей для наступу – висновок США
Представниця США здивована, що президент Росії готовий пожертвувати такою великою кількістю людських життів
Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росії не вдасться одночасно мобілізувати 500 тис. людей і забезпечити їхню належну підготовку для чергового наступу, про що говорять в українській і західній розвідці. Про це Шерман заявила під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, пише «Європейська правда».
Заступниця очільника Держдепу зазначила, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві обговорювала можливість оголошення в Росії чергової масштабної мобілізації й те, як можна цьому протидіяти.
«Та мобілізація 500 тисяч – це неймовірна річ. Ви, звісно, цікавитесь, чи можна буде за таких умов підготувати й забезпечити необхідним таку кількість людей. Я підозрюю: якщо Путін мобілізує таку кількість військ – не станеться ні того, ні іншого», – зазначила Шерман.
На думку представниці зовнішньополітичного відомства США, викликає занепокоєння не лише факт мобілізації, а й те, що президент Росії готовий пожертвувати такою великою кількістю людських життів, «вчиняючи жахливе вторгнення в суверенну країну».
«За цим (можливою мобілізацією) ми маємо стежити разом із іншими державами по всьому світу, щоб допомогти Україні взяти гору. І я думаю, що сьогодні нас усіх ще раз надихнула наполегливість, стійкість, глибока відданість, якими володіє український народ», – додала вона.
Раніше повідомлялось, що українські військові прибули в Оклахому США для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.
Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни.
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