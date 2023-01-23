Росія провела чергові ротації військового командування: подробиці

Перестановки командування РФ відбулися в округах біля України

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу, ймовірно, вирішив зробити перестановки в командуванні у військових округах, розташованих біля України. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначається, генерал-полковник Сергій Кузовлєв очолив Південний військовий округ.

А Західний військовий округ, яким раніше командував Кузовлєв, очолив генерал-лейтенант Євгеній Нікіфоров.

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Нагадаємо, триває 334 доба повномасштабної війни Росії проти України. Загарбники, протягом доби, завдали чотири ракетних удари по населених пунктах (дві ракети було знищено нашою ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.