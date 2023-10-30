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Росія почала вербувати на війну в'язнів, засуджених Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія почала вербувати на війну в'язнів, засуджених Україною
фото ілюстративне

Росіяни намагаються вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України

Російська Федерація почала вербувати на війну в Україні в'язнів з окупованих територій. Мова про людей, які були засуджені ще за українським законодавством. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни намагаються вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України, які були засуджені ще до утворення фейкових «республік».

Зокрема, на окупованих частинах Донецької та Луганської областей колаборанти мають скласти списки в’язнів, які були засуджені згідно українського законодавства та відбувають покарання з 2014 року або раніше.

«Ворог вже почав вербувати цих в’язнів до лав російських окупаційних військ, маніпулюючи на їх почуттях образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови від проходження служби ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій», – пишуть в Центрі.

Раніше повідомлялося, що спецслужби РФ вербують українських підлітків для антисемітських провокацій.

Теги: війна окупанти засуджені Україна

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