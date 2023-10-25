Спецслужби РФ вербують українських підлітків для антисемітських провокацій

У результаті комплексних заходів СБУ нейтралізувала мережу провокаторів, яких агресор використовував «втемну»

При цьому представники країни-агресора пропонували учасникам спільноти публікувати фото- та «відеозвіти» провокацій

Служба безпеки викрила нові спроби російських спецслужб розхитати внутрішню обстановку в Україні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені. За рахунок вербування неповнолітніх українських юнаків спецслужби РФ намагалися розпалити антисемітські настрої на Житомирщині, а також у Дніпрі, Львові та Вінниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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У результаті комплексних заходів СБУ нейтралізувала мережу провокаторів, яких агресор використовував «втемну».

До складу групи входили 13-17-річні учні місцевих шкіл. Для їх дистанційного вербування спецслужби РФ створили молодіжний праворадикальний Телеграм-канал.

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На цьому інтернет-ресурсі його російські адміністратори, використовуючи психологічні маніпуляції, закликали українських підлітків до вчинення актів антисемітизму у їхніх населених пунктах.

Відповідно до задуму спецслужб РФ ворожі провокації мали бути у вигляді нанесення образливих написів на пам’ятних місцях та здійснення там підривів з використанням саморобних вибухових пристроїв.

При цьому представники країни-агресора пропонували учасникам спільноти публікувати фото- та «відеозвіти» провокацій.

Отримані таким чином медіафайли російські спецслужби «розганяли» у закордонних ЗМІ як фейкові публікації для дискредитації України.

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На Житомирщині:

викрито 15-річного школяра з міста Радомишль, якого представники країни-агресора тривалий час психологічно «обробляли» через інтернет.

Окупанти вимагали від юнака нанести антисемітські написи на одному з меморіальних знаків на території області.

Пізніше аналогічні провокативні зображення було виявлено на стінах декількох приватних будинків.

У Дніпрі, Львові та Вінниці:

також викрито місцевих учасників підконтрольного рф Телеграм-каналу. Ними виявилися четверо школярів місцевих закладів освіти.

Задокументовано як представники російських спецслужб закликали їх до вчинення актів вандалізму на місцях пам’яті жертв Голокосту.

Під час обшуків за адресами проживання підлітків виявлено комп’ютери та мобільні телефони із фотографіями-звітами провокацій на користь РФ, а також компоненти для кустарного виготовлення вибухівки.

Наразі за всіма викритими фактами триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за трьома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого);

ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

«СБУ закликає батьків бути пильними, щоб запобігати впливу ворожих спецслужб на українських дітей. Також просимо не піддаватися на провокації та сприяти правоохоронним органам у встановленні організаторів, виконавців і пособників злочинних дій», – йдеться у повідомленні.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» головний рабин України Моше Асман заявив, що російська дипломатія і пропаганда роками роздували тему антисемітизму в Україні та досі продовжують цим займатися