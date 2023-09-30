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Розвідка завербувала російського лейтенанта, який перевів 11 солдатів РФ у полон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка завербувала російського лейтенанта, який перевів 11 солдатів РФ у полон
Внаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант армії РФ
фото: Укрінформ

З 2023 року активно російський лейтенант співпрацював із Силами безпеки й оборони України та Головним управлінням розвідки

Українська розвідка успішно провела спецоперацію «Бариня», у результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового. Той, своєю чергою, перевів 11 інших російських військовослужбовців до українського полону. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов на пресконференції, передає Укрінформ.

«Внаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки», – сказав Юсов.

ГУР вдалося завербувати російського кадрового військового
ГУР вдалося завербувати російського кадрового військового
фото: Укрінформ

За словами представника ГУР, Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ у полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію й контрольовано вивели його на українську територію.

На пресконференції був присутній і сам Алфьоров. Він розповів, що звʼязався з українською стороною за допомогою проєкту «Хочу жить».

Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ у полон
Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ у полон
фото: Укрінформ

«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон».

Нагадаємо, у таборі для військовополонених, який розташований на заході України утримують російських загарбників, а також жителів тимчасово окупованих територій України, які воювали на боці окупантів. Зокрема, у таборі є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

До слова, вперше від початку повномасштабного вторгнення до України з Росії приїхала дружина військовополоненого росіянина.

Читайте також: «До послуг російських полонених є стоматологічний кабінет». Як працює проєкт «Хочу жить»
Теги: війна ГУР розвідка полон окупанти

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