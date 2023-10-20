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Російська географічна спілка, яку очолює Шойгу, намагається вербувати норвежців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Російська географічна спілка, яку очолює Шойгу, намагається вербувати норвежців
Організація не перебуває під санкціями Заходу, не дивлячись на те, що її очолює міністр оборони РФ
фото з відкритих джерел

Чоловіку пропонували фотографувати військові об'єкти за $1000 на день

Спецслужби РФ під виглядом співробітників Російського географічного товариства (РГТ) намагалися завербувати жителя Норвегії. Йому пропонували фотографувати військові об'єкти на півночі країни за $1000 на день, йдеться у сюжеті «Настоящее Время».

За словами чоловіка, йому пропонували за $1000 на день фотографувати військові бази у норвезьких містах Алта й Тромсе на півночі Норвегії. Крім того, співробітники російських спецслужб просили норвежця зняти «репортаж» в одній з мечетей, де «два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, нібито заявили про одностатевий шлюб».

«Який зв'язок між мусульманами, ЛГБТ та географічною спільнотою, я не сильно розумію. Це перше, що мене збентежило. Але найголовніше, що мене напружило, це коли вони сказали пофотографувати Алту та Тромсе, де знаходяться військові бази», – розповів чоловік.

Начальниця відділу безпеки Департаменту контррозвідки Норвегії Ханне Блумберг підтвердила наявність такої схеми. За її словами, російські спецслужби дійсно маскуються, зв'язуються з норвежцями через соцмережі та пропонують гроші за те, щоб отримати необхідні їм фото, відео або іншу інформацію.

За інформацією норвезьких спецслужб, в Норвегії росіян цікавлять не тільки військові об'єкти, а й газові.

Варто додати, що РГТ не перебуває під санкціями Заходу, які ввели проти Росії після початку повномасштабного вторгнення до України. При цьому очолює організацію міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а диктатор Володимир Путін – голова опікунської ради товариства.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який мобілізувався до лав Національної гвардії та працював на російську розвідку. Чоловік за вказівкою воєнної розвідки РФ збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України.

Теги: військові чоловік Норвегія фото росія

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