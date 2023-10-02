Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецоперація «Бариня»: Розвідка повідомила деталі щодо вербування російських військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спецоперація «Бариня»: Розвідка повідомила деталі щодо вербування російських військових
Українська розвідка успішно провела спецоперацію «Бариня», у результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового
фото: Укрінформ

Андрій Юсов: «У рамках операції також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українським захисникам»   

Під час успішного проведення спеціальної операції «Бариня» щодо вербування російського лейтенанта Данила Алфьорова, українська розвідка змогла отримати дуже цінну інформацію. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

«У рамках операції також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українським захисникам, а також розкрити і відповідно зламати певні ворожі плани», – наголосив представник військової розвідки.

Він також звернув увагу, що на відміну від операції «Синиця», коли вдалося завербувати пілота вертольота Мі-8 та доставити техніку в Україну, тоді російський льотчик сам вийшов на представників українських спецслужб та звернувся до розвідки.

При цьому у спецоперації «Бариня» українські розвідники вийшли на лейтенанта Алфьорова самостійно. «І це не секрет. Ми відпрацьовуємо, відстежуємо базу кадрових військових. І от в даній ситуації через соцмережі відбувся вихід і цей контакт був вдалим», – розповів Юсов.

Він уточнив, що російський лейтенант Алфьоров був противником агресивної війни РФ проти України та «силоміць був змушений до підписання контракту». «Він не хотів бути військовим злочинцем і засуджував ганебні дії уряду та влади Путіна», – додав представник розвідки. 

Далі почалася співпраця між ними, взаємодія «безумовно паралельна з ретельними перевірками». «Тому що ми розуміємо, що й ворожі спецслужби не сидять склавши руки. І внаслідок цієї операції добровільно здалися в полон і були виведені за лінії фронту 11 російських військовослужбовців. Частина з них вже думає, чи повернутися до РФ в рамках обміну. Україна, відповідно, не буде зазначати, що вони добровільно здалися в полон за проектом «Хочу жить», – сказав він.

Також Юсов розповів, що було кілька груп та три такі переходи, і «саме вчора після того, як з'явилася реальна загроза його життю, було контрольовано переведено на українську територію».

Після операції «Бариня» у ворожій армії триває перевірка, до проведення заходів також було підключено спецслужби, зазначив представник ГУР.

Так, розповів він, у Алфьорова залишилися мати та брат у Росії, при цьому про його співпрацю вони нічого не знали, і до дій ніяк не причетні.

Що стосується потенційної загрози для їхньої безпеки з боку ФСБ РФ або інших органів після вербування військової армії загарбників, то, як зазначив Юсов, «усім громадянам РФ... поки при владі режим Путіна, звичайно, щось загрожує».

Раніше повідомлялося, що українська розвідка успішно провела спецоперацію «Бариня», у результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового. Той, своєю чергою, перевів 11 інших російських військовослужбовців до українського полону

Теги: розвідка Міноборони полон Україна льотчик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метро у Росії отримає нове призначення
Станції метро у Росії перетворюються на бомбосховища – ЗМІ
28 вересня, 14:13
Постачальники товарів та послуг оборонного призначення отримали за 2022 рік близько 2,5 млрд грн прибутків. Чи було це законно?
Хто і скільки заробляє на війні? Як постачальники ЗСУ посварилися з урядом Війна і гроші
23 вересня, 12:55
Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
20 вересня, 15:39
Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
18 вересня, 18:10
Прездент Чехії (в центрі) вирушив для участі у Генасамблеї ООН
Президент Чехії передбачає конфлікт під час Генасамблеї ООН
18 вересня, 09:34
Колишній десантник Деніел Берк родом з південного Манчестера
В Україні знайшли тіло зниклого безвісти добровольця з Великої Британії
16 вересня, 21:22
Пентагон налагоджує моніторинг використання наданої Америкою допомоги
Пентагон відправляє до Києва ревізорів: що перевірятимуть США
14 вересня, 06:29
Зеленський присвоїв Буданову нове військове звання
Зеленський присвоїв Буданову нове військове звання
7 вересня, 12:52
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський закликав депутатів ухвалити законопроєкти для початку переговорів з ЄС
3 вересня, 22:48

Події в Україні

Спецоперація «Бариня»: Розвідка повідомила деталі щодо вербування російських військових
Спецоперація «Бариня»: Розвідка повідомила деталі щодо вербування російських військових
Голові Тернопільської облради Головку повернули чужі кошти, вилучені під час обшуку – ЗМІ
Голові Тернопільської облради Головку повернули чужі кошти, вилучені під час обшуку – ЗМІ
Окупанти обстріляли Херсон: поранені у важкому стані (фото)
Окупанти обстріляли Херсон: поранені у важкому стані (фото)
Пожежі через атаки РФ по Херсонщині, обстріл дронами Дніпропетровщини: ситуація в регіонах
Пожежі через атаки РФ по Херсонщині, обстріл дронами Дніпропетровщини: ситуація в регіонах
Повітряні сили назвали мету нічної атаки окупантів
Повітряні сили назвали мету нічної атаки окупантів
«Укрзалізниця» запустить два потяги до Варшави та Праги
«Укрзалізниця» запустить два потяги до Варшави та Праги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
30K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
27K
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
24K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
9215
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
6859
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту