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Росія вбила у Краматорську трьох комунальників, які готували місто до зими

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вбила у Краматорську трьох комунальників, які готували місто до зими
Наслідки російської атаки на Краматорськ 20 жовтня
фото: Краматорська міська рада

Працівники теплопостачальної організації перевіряли стан мереж перед початком опалювального сезону, коли місто зазнало авіаудару

У вівторок, 20 жовтня, російські війська атакували Краматорськ Донецької області керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинули троє працівників однієї з місцевих теплопостачальних організацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення міської ради.

Загиблі – чоловіки 1978, 1984 та 1979 років народження. Їм було приблизно 48, 42 та 47 років відповідно. Місцева влада висловила співчуття їхнім родинам, близьким та колегам. 

Під час атаки комунальники виконували обхід теплових мереж та перевіряли їхню готовність до опалювального сезону. Працівники продовжували забезпечувати роботу міської інфраструктури, попри постійну загрозу російських обстрілів.

Мер міста наголосив, що загиблі залишалися у прифронтовому місті та працювали заради його мешканців, щоб із настанням холодів у будинках було тепло.

«Росіяни вбили людей, які до останнього залишалися зі своїм містом. Людей, які не покинули Краматорськ і продовжували працювати заради його мешканців навіть тоді, коли сама можливість безпечно виконувати свою роботу щодня перебуває під загрозою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 листопада на більшій частині Донецької області буде запроваджено 19-годинну комендантську годину – з 16:00 до 11:00. Винятком стануть Олександрівська та Черкаська громади, де обмеження діятимуть із 21:00 до 05:00.

Відповідне рішення ухвалив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін через посилення російських обстрілів. Очільник області наголосив, що на Донеччині не залишилося безпечних місць, і закликав жителів евакуюватися.

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Теги: місто смерть обстріл Донеччина

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