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Після смертельного удару по маршрутці у Краматорську влада зупиняє транспорт у двох містах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після смертельного удару по маршрутці у Краматорську влада зупиняє транспорт у двох містах
Наслідки російського удару по автобусу в Краматорську, внаслідок якого загинули 30 людей
фото: Донецька ОВА

Вадим Філашкін розпорядився зупинити перевезення у Краматорську та Слов'янську

У Краматорську та Слов'янську Донецької області буде зупинено роботу громадського транспорту через різке погіршення безпекової ситуації. Відповідне розпорядження міським військовим адміністраціям дав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця.

За словами Філашкіна, російські війська цілеспрямовано атакують цивільне населення, а автобуси з пасажирами стають особливо небезпечними місцями через ризик масових жертв.

«Росіяни прицільно б'ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами – приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей», – наголосив очільник області. Черговим підтвердженням цієї загрози стала атака на Краматорськ.

Нагадаємо, внаслідок російського удару загинули 30 людей, ще 18 дістали поранення. Очільник ОВА наголосив, що російська армія свідомо порушує правила ведення війни та норми міжнародного гуманітарного права, обираючи для атак цілі, де може постраждати найбільше мирних жителів.

«За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв. Безпека жителів Краматорська і Слов'янська зараз понад усе», – заявив Філашкін.

Очільник області закликав мешканців обох міст із розумінням поставитися до рішення. Він підкреслив, що зупинення громадського транспорту є вимушеним заходом, спричиненим російськими атаками на цивільних.

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Теги: Донеччина транспорт громадський транспорт влада безпека автобус

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