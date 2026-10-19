На Донеччині буде запроваджено 19-годинну комендантську годину

Очільник ОВА наголосив, що на Донеччині не залишилося безпечних місць

Нові обмеження почнуть діяти з 1 листопада майже в усіх громадах області через посилення російських обстрілів

Із 1 листопада на більшій частині Донецької області комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00. Виняток становитимуть Олександрівська та Черкаська громади, де обмеження залишаться без змін – із 21:00 до 05:00. Відповідний наказ підписав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє «Главком».

За його словами, рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації. Російські війська посилюють обстріли населених пунктів області, а ризики для цивільного населення зростають.

Філашкін закликав жителів відповідально поставитися до нових обмежень, заздалегідь планувати пересування та дотримуватися вимог військових адміністрацій і правоохоронців.

Очільник ОВА наголосив, що на Донеччині не залишилося безпечних місць, і закликав жителів виїжджати до безпечніших регіонів України. Особливу увагу він звернув на родини з дітьми. «Зараз найважливіше – зберегти життя», – наголосив Філашкін.

Нагадаємо, що на Хмельниччині з 1 жовтня скоротять тривалість комендантської години. Вона діятиме на всій території області з 00:00 до 04:00. Відповідне рішення ухвалено під час засідання Ради оборони Хмельницької області. Члени Ради підтримали його одностайно, а відповідний наказ уже підписано.