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Росія відмовляється лікувати поранених в Україні «добровольців» – розвідка

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія відмовляється лікувати поранених в Україні «добровольців» – розвідка
У Ростові відмовилися лікувати «добровольців» із Донбасу
фото: Reuters

За даними української розвідки, назріває конфлікт між представниками армії РФ та мобілізованими з території «Л/ДНР»

Військові шпиталі Російської Федерації не приймають на лікування так званих «добровольців», які отримали поранення під час бойових дій в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Розвідники зазначають, що збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування. Один з батальйонів «Союзу добровольців Донбасу» зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки.

«Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що «Союз добровольців Донбасу» був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.

Також назріває конфліктна ситуація між представниками ЗС РФ та «мобілізованими з території «Л/ДНР». Оскільки при відступі росіяни кидали «мобілізованих» на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, українські військові завдають значних втрат ворогу на Авдіївському напрямку. У відомстві зазначили, що наші захисники щодня відправляють до лікарні понад 30 осіб зі складу першого армійського корпусу російських військ, який бере участь у штурмі на Авдіївському напрямку. 

Також повідомлялося, що за минулу добу, 18 вересня, українські захисники ліквідували ще 230 рашистів. Загалом із 24 лютого по 18 вересня Збройні сили України знищили приблизно 54480 російських окупантів. 

Інститут вивчення війни раніше повідомив, що війська Росії продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута, замість того, щоб зосередитися на обороні від українського контрнаступу. Аналітики зазначають, що атаки на Бахмут і різні села під Донецьком мають скоріше емоційне значення для проросійськи налаштованих мешканців так званої «ДНР», але фактично не мають сенсу.

Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін раніше заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін зазнає невдач у війні проти України. Він не досяг жодних власних стратегічно-військових цілей. Проте, ймовірно, війна затягнеться надовго, попри нещодавні успіхи українських військових. 

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Теги: Донбас розвідка росія війна

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