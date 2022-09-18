Стріляє в курей. Окупант розповів, чим насправді займається в Україні (аудіо)
Рашисти не соромляться розказувати, як влаштовують мародерство
Військовий РФ під час розмови, яку перехопила українська розвідка, розповів про мародерство та безлад, який влаштовують росіяни в Україні. Зокрема, рашист каже, що його розважає крадіжка техніки.
Окупант зламує гаражі та краде звідти автівки та мототехніку. А тоді цілеспрямовано її розбиває, буцімто, щоб не лишилося місцевим.
«Прикольно безкарно ганяти вулицями, стріляти по курах, вчитися кермувати всякою технікою. Вчора розбив скутер, недавно машину», – хвалиться рашист.
Нагадаємо, днями окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення).
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