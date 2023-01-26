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Росія відправить на фронт навчених у Білорусі мобілізованих, – британська розвідка

Ірина Глотова
glavcom.ua
Росія відправить на фронт навчених у Білорусі мобілізованих, – британська розвідка
До України можуть вирушити мобілізовані з Білорусі
фото: espreso.tv

Російських солдатів  після навчань у Білорусі можуть направити до України

Росія завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі, а також є велика ймовірність, що солдатів відправлять на фронт найближчим часом. Про це свідчать дані Міноборони Британії.

«Існує реальна ймовірність того, що інші російські підрозділи проводять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки і що Росія продовжуватиме використовувати цю модель для відновлення та підготовки підрозділів для збереження своїх сил в Україні», –  йдеться  в повідомленні.

Нагадаємо, до тимчасово окупованої Кирилівки, Запорізька область заїхали білоруські військові

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Теги: росія Міноборони військові Запорізька область модель фронт британська розвідка

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