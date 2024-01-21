Росія заявила про «перехоплення українських ракет» над Севастополем

Під час інциденту Керченський міст перекривали для руху

У суботу, 21 січня, російське Міністерство оборони повідомило про збиття двох ракет над акваторією Чорного моря біля узбережжя окупованого Криму.

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У тимчасово захопленому Севастополі тривогу оголошували двічі. За твердженням російського Міноборони, ракети було знищено близько 14:00 за московським часом в районі західного узбережжя захопленого півострова.

У РФ це традиційно назвали «черговою спробою Києва здійснити терористичну атаку на об'єкти в Росії».

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Також відомо, що під час інциденту Керченський міст перекривали для руху.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Зокрема, у селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. Згодом стало відомо, що це була атака українських безпілотників, організована Службою безпеки України.

Також був атакований авіаремонтний завод у Смоленській області РФ. На ньому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.