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Кара небесна для окупантів. У Севастополі затопило будинки та вулиці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кара небесна для окупантів. У Севастополі затопило будинки та вулиці
Дороги в місті перетворилися на ріки
фото з відкритих джерел

Всього за ніч у тимчасово окупованому місті випала третина місячної норми опадів

У тимчасово окупованому Севастополі лише за одну ніч випала третина місячної норми опадів. Через дощі у місті затоплено будинки, ділянки та вулиці.

«У Севастополі ведуться роботи з усунення наслідків негоди. За минулі вечір і ніч у регіоні випало 13 мм опадів – це третина місячної норми. Підтопленими виявилися домоволодіння на вулицях Воровського, Дригіна, Ромашковий тупик», – йдеться у повідомленні місцевого так званого «МНС».

Будинки на трьох вулицях Севастополя підтопило через негоду, рятувальники евакуювали чотирьох осіб, включаючи дитину. Деякі люди ховаються на другому поверсі приватних будинків, тому що перші затоплені.

У місті спостерігаються проблеми і з транспортом – на деяких ділянках доріг проїхати під силу тільки великовантажним і позашляховикам. Решта авто ризикують просто зупинитися посеред дороги.

Нагадаємо, на початку грудня в гірській частині Закарпаття зафіксували потужний паводок: стихія пошкодила захисні дамби та берегоукріплення. Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань. Загальна протяжність пошкоджених дамб та берегоукріплення становить 2 490 м.

Теги: дощ Севастополь рятувальники дороги

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