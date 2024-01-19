Кара небесна для окупантів. У Севастополі затопило будинки та вулиці

Всього за ніч у тимчасово окупованому місті випала третина місячної норми опадів

У тимчасово окупованому Севастополі лише за одну ніч випала третина місячної норми опадів. Через дощі у місті затоплено будинки, ділянки та вулиці.

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«У Севастополі ведуться роботи з усунення наслідків негоди. За минулі вечір і ніч у регіоні випало 13 мм опадів – це третина місячної норми. Підтопленими виявилися домоволодіння на вулицях Воровського, Дригіна, Ромашковий тупик», – йдеться у повідомленні місцевого так званого «МНС».

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Будинки на трьох вулицях Севастополя підтопило через негоду, рятувальники евакуювали чотирьох осіб, включаючи дитину. Деякі люди ховаються на другому поверсі приватних будинків, тому що перші затоплені.

У місті спостерігаються проблеми і з транспортом – на деяких ділянках доріг проїхати під силу тільки великовантажним і позашляховикам. Решта авто ризикують просто зупинитися посеред дороги.

Нагадаємо, на початку грудня в гірській частині Закарпаття зафіксували потужний паводок: стихія пошкодила захисні дамби та берегоукріплення. Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань. Загальна протяжність пошкоджених дамб та берегоукріплення становить 2 490 м.