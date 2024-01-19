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Окупанти перекинули в Севастополь носії ракет «Онікс» (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти перекинули в Севастополь носії ракет «Онікс» (фото)
Пересування самохідних пускових установок «Бастіон-П»
фото: Атеш/Telegram

Партизани простежили маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу

При веденні розвідувальної діяльності в Севастополі агент партизанського руху «Атеш» зумів зафіксувати перекидання двох самохідних пускових установок «СПУ 340П», відомих як береговий ракетний комплекс «Бастіон-П», що є одним з основних носіїв надзвукових ракет «Онікс». Про це повідомляє «Атеш» у Telegram.

Ракетний комплекс «Бастіон-П» використовується для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії.

Окупанти перекинули в Севастополь носії ракет «Онікс» (фото) фото 1
фото: Атеш/Telegram
Окупанти перекинули в Севастополь носії ракет «Онікс» (фото) фото 2
фото: Атеш/Telegram

Партизанам вдалося дізнатися, що установки належать 15-й окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365).

Агент простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Інформація передана ЗСУ.

Окупанти перекинули в Севастополь носії ракет «Онікс» (фото) фото 3

Нагадаємо, нещодавно партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. 

Теги: Крим окупанти ракета партизани

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