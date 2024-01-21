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Нічний удар по терміналу морського порту в РФ: з’явилися подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічний удар по терміналу морського порту в РФ: з’явилися подробиці
Момент влучання в термінал морського порту в Ленінградській області РФ
фото: скриншот відео

На нафтовому терміналі «Усть-Луга Ойл» досі не вщухає пожежа

Сьогоднішня нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі, що в Ленінградські області РФ, була спецоперацією Служби безпеки України. Про це повідомили джерела «Главкома».

За даними джерел, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ. Унаслідок точного влучання почалася масштабна пожежа, яка палає і досі. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

«Нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області – важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових рф», – пояснює джерело.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. Зазначалося, що пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек». Постраждалих нібито немає, було проведено евакуацію персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що був атакований авіаремонтний завод у Смоленській області РФ. На ньому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Теги: ЗСУ росія порт

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