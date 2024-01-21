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У Росії спалахнула пожежа на терміналі Морського торговельного порту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії спалахнула пожежа на терміналі Морського торговельного порту
Постраждалих немає, було проведено евакуацію персоналу
фото: скріншот

Пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек»

У ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. Про це повідомив губернатор області Олександр Дрозденко та пишуть росЗМІ.

За повідомленням російських журналістів, очевидці чули два вибухи в районі нафтового терміналу торговельного порту, після яких спалахнула пожежа.

Перед цим про звуки безпілотників, що пролітають, повідомляли жителі Кінгісеппа (близько 35 км від порту). Влада поки не коментувала інформацію.

За словами Дрозденка, пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга Ленінградської області. Постраждалих немає, було проведено евакуацію персоналу. Він також додав, що в Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності.

Зазначимо, ПАТ «Новатек» є одним із найбільших виробників зрідженого природного газу (ЗПГ) у світі. Компанія займається видобутком, переробкою та реалізацією природного газу.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Про це повідомило Міноборони РФ, заявивши про атаку безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, лунали в Орлі, Тулі та Смоленську. 

Як повідомлялося, 19 січня у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

Як повідомлялося, у місті Клинці Брянської області РФ майже добу горить нафтобаза після атаки українських безпілотників. А на світанку 20 січня у місті знову прогриміли вибухи.

Читайте також: Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
Теги: пожежа росія росіяни

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