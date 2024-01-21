У Росії спалахнула пожежа на терміналі Морського торговельного порту

Постраждалих немає, було проведено евакуацію персоналу

Пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек»

У ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. Про це повідомив губернатор області Олександр Дрозденко та пишуть росЗМІ.

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За повідомленням російських журналістів, очевидці чули два вибухи в районі нафтового терміналу торговельного порту, після яких спалахнула пожежа.

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Перед цим про звуки безпілотників, що пролітають, повідомляли жителі Кінгісеппа (близько 35 км від порту). Влада поки не коментувала інформацію.

За словами Дрозденка, пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга Ленінградської області. Постраждалих немає, було проведено евакуацію персоналу. Він також додав, що в Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності.

Зазначимо, ПАТ «Новатек» є одним із найбільших виробників зрідженого природного газу (ЗПГ) у світі. Компанія займається видобутком, переробкою та реалізацією природного газу.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Про це повідомило Міноборони РФ, заявивши про атаку безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, лунали в Орлі, Тулі та Смоленську.

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Як повідомлялося, 19 січня у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

Як повідомлялося, у місті Клинці Брянської області РФ майже добу горить нафтобаза після атаки українських безпілотників. А на світанку 20 січня у місті знову прогриміли вибухи.