У Севастополі прогриміли потужні вибухи, перекрито Кримський міст

Окупаційна влада вже заявила про роботу ППО

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунало приблизно сім вибухів. Про це повідомили місцеві пабліки, зокрема Telegram-канал «Крымский ветер».

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Відомо, що перед вибухами у Севастополі оголошувалася повітряна тривога. До того ж окупанти перекрили рух на Кримському мосту.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв попередньо заявив, нібито російські сили протиповітряної оборони «збили повітряну ціль» над акваторією Чорного моря.

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«Усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури», – додав він.

фото: скриншот

Перед цим Развожаєв казав, що дим у районі Севастопольської бухти – це табельні засоби маскування окупантів.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Зокрема, у селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. Згодом стало відомо, що це була атака українських безпілотників, організована Службою безпеки України.

Також був атакований авіаремонтний завод у Смоленській області РФ. На ньому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.