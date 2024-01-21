Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі прогриміли потужні вибухи, перекрито Кримський міст

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Севастополі прогриміли потужні вибухи, перекрито Кримський міст
У Севастополі оголошувалася повітряна тривога і лунали вибухи
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Окупаційна влада вже заявила про роботу ППО

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунало приблизно сім вибухів. Про це повідомили місцеві пабліки, зокрема Telegram-канал «Крымский ветер».

Відомо, що перед вибухами у Севастополі оголошувалася повітряна тривога. До того ж окупанти перекрили рух на Кримському мосту.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв попередньо заявив, нібито російські сили протиповітряної оборони «збили повітряну ціль» над акваторією Чорного моря.

«Усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури», – додав він.

У Севастополі прогриміли потужні вибухи, перекрито Кримський міст фото 1
фото: скриншот

Перед цим Развожаєв казав, що дим у районі Севастопольської бухти – це табельні засоби маскування окупантів.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Зокрема, у селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. Згодом стало відомо, що це була атака українських безпілотників, організована Службою безпеки України.

Також був атакований авіаремонтний завод у Смоленській області РФ. На ньому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Теги: Крим Севастополь вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В кількох локаціях Одеси сталися займання
Атака «Шахедів» на Одесу: горіли квартири та автівки (фото, відео)
17 сiчня, 06:19
Пуск ракети Tomahawk
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
10 сiчня, 18:29
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
5 сiчня, 03:00

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8244
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7231
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua