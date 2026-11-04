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Росія зазнала значних втрат у боях із прикордонниками: названо кількість убитих і полонених окупантів

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Росія зазнала значних втрат у боях із прикордонниками: названо кількість убитих і полонених окупантів
Противник намагався розширити зону контролю в межах Вовчанської громади, але план окупантів провалився
фото: glavcom.ua

За тиждень українські захисники знищили понад 400 російських військових, ще більш як 700 загарбників поранили

Підрозділи Державної прикордонної служби України протягом минулого тижня знищили понад 400 російських військових. Ще понад 700 окупантів дістали поранення, а шестеро загарбників потрапили в полон. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Демченка, протягом тижня на напрямках, де виконують завдання прикордонники, відбулося 29 бойових зіткнень із противником. Найактивніше російські війська намагалися наступати на Покровському напрямку, а також у межах Сумської області – на напрямках Шосткинського та Конотопського районів.

На Харківщині противник намагався розширити зону контролю в межах Вовчанської громади. Українські прикордонники застосовували артилерію, озброєння та безпілотники, щоб завдавати ударів по російських військах і не допустити їхнього просування.

Окремо Демченко повідомив, що напередодні ще шістьох російських військових взяли в полон у смузі оборони бригади «Гарт» на Харківщині. Саме на цьому напрямку, за його словами, противник найбільш активно намагається просуватися та розширювати зону контролю.

Речник також зазначив, що прикордонники в середньому завдають втрат від 120 до 150 російських військових на добу – вбитими та пораненими. Іноді цей показник сягає 200 осіб.

Нагадаємо, російські війська посилили активність на Харківщині. Зокрема, прикордонники фіксували спроби атак у Вовчанській та Вільхуватській громадах. За словами Демченка, противник намагається промацувати українську оборону та атакувати позиції прикордонних підрозділів.

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Теги: війна окупанти Держприкордонслужба втрати

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