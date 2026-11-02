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Лубінець пояснив, чи порушила Росія одну з головних умов перемир’я в Олешках

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лубінець пояснив, чи порушила Росія одну з головних умов перемир’я в Олешках
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські війська скористалися гуманітарною паузою для посилення позицій
фото: кадр з відео

Російську військову техніку з червоними хрестами, яку помітили під час гуманітарної операції, використовували для розмінування маршрутів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував появу російської військової техніки в Олешках під час режиму тиші. За його словами, машини з червоними хрестами, які зафіксували на відео, використовували для розмінування, а після завершення робіт вони повернулися туди, звідки прибули. Про це він розповів під час брифінгу для журналістів, пише «Главком».

«Я особисто дивився це відео. Там чітко видно російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами і була використана для розмінування», – зазначив омбудсман.

Він уточнив, що після завершення розмінування техніка повернулася на попереднє місце. За словами Лубінця, це підтвердили як українська, так і російська сторони.

Раніше омбудсман наголошував, що в документі про режим тиші сторони окремо зафіксували заборону на стягування бронетехніки. Саме тому поява російських військових машин під час перемир’я викликала запитання щодо дотримання цієї умови.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ 2 листопада повідомив, що російські війська скористалися гуманітарною паузою для посилення позицій: проводили ротацію підрозділів, облаштовували укріплення, посилювали антидроновий захист і нарощували постачання, зокрема боєприпасів.

Режим тиші в районі тимчасово окупованих Олешок діяв із 27 жовтня до 1 листопада. Його запровадили для проведення гуманітарної операції – доставки допомоги та евакуації цивільних жителів.

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Теги: Дмитро Лубінець Олешки війна окупанти перемир'я

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