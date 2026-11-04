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Росія накопичила тисячі ракет для ударів по Україні. Розвідка розкрила масштаби загрози

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія накопичила тисячі ракет для ударів по Україні. Розвідка розкрила масштаби загрози
Росія накопичила до 700 балістичних ракет
фото: росЗМІ

Країна-агресор щомісяця виготовляє сотні ракет і поповнює стратегічні резерви

Росія продовжує накопичувати далекобійне ракетне озброєння та нарощувати виробничі потужності, попри міжнародні санкції. Станом на жовтень 2026 року країна-агресор мала у своєму розпорядженні до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, російський військово-промисловий комплекс здатний щомісяця виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет. Зокрема, до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння.

Росія накопичила тисячі ракет для ударів по Україні. Розвідка розкрила масштаби загрози фото 1
фото: ГУР

Запаси та виробництво балістичних ракет

Одним з основних видів ракетного озброєння Росії залишаються балістичні ракети 9М723 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М». Їхні поточні запаси оцінюються приблизно у 115 одиниць, а щомісячне виробництво становить близько 65 ракет.

Водночас російські підприємства працюють над модернізованим ракетним комплексом, прогнозована дальність ураження якого становитиме від 550 до 700 кілометрів.

Крім того, Росія накопичила до 400 ракет РМ-48У, призначених для зенітних ракетних комплексів С-400. За оцінками розвідки, російські підприємства виготовляють приблизно 40 таких ракет щомісяця.

Протикорабельні та гіперзвукові ракети Росії

Значні запаси країна-агресор має і серед протикорабельних ракет, які також використовує для ураження наземних цілей. Зокрема, арсенал ракет 3М55 «Онікс», включно з модернізованими версіями, перевищує 600 одиниць.

У ГУР зазначають, що росіяни модернізували ці ракети, збільшивши потужність бойової частини та дальність польоту. За сім місяців 2026 року підприємства російського військово-промислового комплексу виготовили понад 55 «Оніксів».

Ще одним компонентом російського арсеналу залишаються гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон». Їхні запаси перевищують 120 одиниць. Водночас темпи виробництва цього озброєння залишаються порівняно невисокими: за сім місяців поточного року Росія виготовила понад 30 таких ракет.

Проблеми з виробництвом ракет «Кинджал» 

Окремо українська розвідка повідомила про проблеми з виробництвом аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». За даними ГУР, російські підприємства тимчасово призупинили їхній випуск через проблеми з точністю.

Виробничі потужності, які раніше використовували для виготовлення «Кинджалів», росіяни переорієнтували на виробництво інших видів балістичного озброєння.

Водночас Росія продовжує активно виготовляти крилаті ракети Х-101, які залишаються одним з основних засобів масованих ударів по Україні.

За інформацією розвідки, щомісячний план виробництва цих ракет перевищує 80 одиниць. При цьому фактичні показники окремих підприємств перевищують встановлені плани.

Однак у виробництві Х-101 також виникають технічні проблеми. Зокрема, фіксуються несправності, пов'язані з відокремленням ракет від авіаційних носіїв під час пусків. Через виявлені дефекти окремі партії озброєння повертають на заводи для ремонту.

Стратегічний резерв Росії

Крім того, російські військові накопичили понад 450 крилатих ракет морського базування 3М14 «Калібр». Щомісяця російські підприємства виготовляють приблизно 29 одиниць цього озброєння.

За даними ГУР, значну частину нових «Калібрів» російське командування спрямовує до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення флотів.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомляло, що станом на середину травня 2025 року Росія мала майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М», понад 300 крилатих ракет Х-101 та більш як 400 «Калібрів». Тоді російський військово-промисловий комплекс щомісяця виготовляв 60–70 «Іскандерів-М», 60–70 ракет Х-101 та 25–30 «Калібрів». Водночас у жовтні 2026 року ГУР повідомило про проблеми з точністю «Кинджалів» і переорієнтацію виробничих потужностей на інші види балістичного озброєння.

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Теги: росія окупанти обстріл ракета системи ППО

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