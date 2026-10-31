Скандального львівського активіста Остапа Стахіва затримала група оповіщення ТЦК

У Львівському ОТЦК та СП підтвердили, що Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК

Остап Стахів є підозрюваним у шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ

Псевдоактивіста та провокатора Остапа Стахіва затримали на вулиці «невідомі у військовій формі». Як інформує «Главком», таку заяву зробив його соратник Жан Новосельцев.

«Судячи з відео, до Остапа під’їхали десь на АЗС та вибили телефон прямо в момент трансляції… У місті Львові по вул. Луганській (біля вул. Стрийської) на АЗС Wog, де перебував Остап, підійшло два буси з особами в складі поліції та в оливковій формі. Остап о 15:21 вийшов в ефір на YouTube та ефір обірвався. Зв'язок з Остапом пропав», – написав Жан Новосельцев.

❗️У суботу, 31 жовтня, соратник відомого провокатора Остапа Стахіва Жан Новосельцев повідомив, що його затримали на вулиці «невідомі у військовій формі» У Львівському ОТЦК та СП підтвердили, що Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК, його скерували на ВЛК. Остап Стахів також є підозрюваним у шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026

На відео чути як Остап Стахів каже: «Я не в розшуку». Сідає в авто і трансляція обривається.

У Львівському ОТЦК та СП підтвердили, що Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК. Він з 6 березня 2026 року перебував у розшуку, як порушник правил військового обліку.

«У цьому випадку йдеться про розшук, пов’язаний із порушенням громадянином правил військового обліку та необхідністю його доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зараз громадянин проходить військово-лікарську комісію, яка у встановленому порядку визначатиме ступінь його придатності до військової служби», – повідомили у ТЦК.

Львівський ОТЦК та СП додає, що подальші рішення прийматимуться відповідно до вимог законодавства. Якщо його визнають придатним до служби та не буде підстав для відстрочки чи бронювання, то він підлягатиме мобілізації.

«Окремо звертаємо увагу на речі, які останнім часом нерідко намагаються підмінити емоціями та інформаційними маніпуляціями. Публічність не дає імунітету від виконання закону, кількість підписників у соціальних мережах, професія, політична чи громадська діяльність, медійність або гучність заяв не створюють для людини окремого порядку виконання військового обов’язку», – наголошують у ТЦК.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня 2024 року прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство.

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу. У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень.