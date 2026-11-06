Сили ППО відбили масовану атаку РФ: знешкоджено 196 дронів

Сили ППО знешкодили 196 російських безпілотників під час нічної атаки 6 листопада

Російські війська запустили по Україні 227 безпілотників, серед яких 86 реактивних

У ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Україну 227 безпілотниками різних типів. Українські захисники знешкодили 196 ворожих цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака розпочалася о 18:00 5 листопада. Противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Серед запущених безпілотників 86 були реактивними.

Росіяни здійснювали пуски з Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 196 російських безпілотників, зокрема 70 реактивних дронів.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 14 локаціях. Ще у восьми місцях впали уламки збитих безпілотників.

Нагадаємо, 5 листопада «Главком» повідомляв про нічну атаку РФ із застосуванням 128 безпілотників і двох ракет Х-35. Тоді українська ППО знешкодила 105 дронів, зокрема 48 реактивних. Влучання зафіксували на 18 локаціях, падіння уламків — на дев'яти.

Раніше, 4 листопада, російські війська атакували Україну 310 безпілотниками, серед яких був 81 реактивний дрон. За даними Повітряних сил, українські захисники збили або подавили 272 цілі. Влучання зафіксували на 19 локаціях, а падіння уламків — на 15.