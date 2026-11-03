Російські війська просунулися у двох районах Донеччини – DeepState

DeepState позначив просування російських військ у Білицькому на Донеччині

Аналітики зафіксували зміни лінії фронту в районі Білицького та Гришиного

Російські окупаційні війська просунулися у Білицькому та поблизу Гришиного Донецької області. Відповідні зміни на мапі бойових дій зафіксували аналітики DeepState. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий проєкт.

«Ворог просунувся у Білицькому та поблизу Гришиного», – йдеться в повідомленні аналітиків.

Обидва населені пункти розташовані на Покровському напрямку, де російські війська продовжують наступальні дії.

Про масштаб просування, обставини боїв та залучені підрозділи аналітики не повідомили. Зміни позначено на інтерактивній мапі бойових дій.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 2 листопада на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. На Покровському напрямку російські війська здійснили 12 атак, намагаючись просунутися поблизу Молодецького, Новопавлівки, Чернігівки, Світлого, Добропілля, Мирного та Сергіївки.

Нагадаємо, 22 жовтня «Главком» повідомляв про просування російських військ у Рай-Олександрівці та поблизу Вільного. Відповідні зміни також зафіксували аналітики DeepState.

Раніше російські окупанти просунулися поблизу Котлиного на Покровському напрямку. Проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, позначивши зміни на цій ділянці фронту.