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Вроцлав висунув ультиматум Садовому через рішення про рік УПА

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Вроцлав висунув ультиматум Садовому через рішення про рік УПА
Водночас Андрій Садовий і депутати Львівської міської ради не брали участі в ухваленні рішення
фото: dyvys.info

Польське місто вимагає від мера Львова публічно відмежуватися від ініціативи Львівської обласної ради

Вроцлав вимагає від міського голови Львова Андрія Садового відмежуватися від рішення оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА). Польська сторона пов’язує це питання з подальшими відносинами між містами. Про це повідомляє Radio Wroclaw, пише «Главком».

У зверненні польські обранці назвали рішення неповагою до пам’яті жертв Волинської трагедії. На їхню думку, вшанування діячів, яких вони вважають причетними до злочинів проти цивільного населення, шкодить відносинам між Польщею та Україною та суперечить цінностям західної цивілізації.

Проєкт звернення підготувала фракція партії «Право і справедливість» (ПіС), однак його підтримали представники всіх політичних сил у міській раді. Депутати також нагадали про масштабну допомогу, яку Вроцлав надавав Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, та заявили, що подібні рішення можуть зашкодити двостороннім відносинам.

Водночас Андрій Садовий і депутати Львівської міської ради не брали участі в ухваленні рішення про вшанування діячів УПА. Його ухвалила Львівська обласна рада, тож міська влада Львова не була ініціатором цієї постанови.

Попри це, польські політики адресували свої вимоги саме Садовому, а не виконувачу обов’язків голови Львівської обласної ради Юрію Холоду.

Нагадаємо, рішення Львівської облради щодо проголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича викликало різку реакцію польської влади. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ініціативу неприйнятною.

 
 

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Теги: Андрій Садовий Польша ОУН-УПА історія Львів

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