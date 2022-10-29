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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю
фото з відкритих джерел

У результаті потрапляння, зруйнована промислова будівля

Сьогодні, 29 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

«Після невеликої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки уточнюються. Будь ласка залишайтеся в укриттях, ймовірні повторні атаки», – зазначив Старух.

Старух також додав, що на щастя, після нової ракетної атаки ворога, усі живі та неушкоджені. «В результаті потрапляння, зруйнована промислова будівля», – написав голова ОВА.

Триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області. 

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Теги: обстріл Щастя Україна злочин Запоріжжя ворог

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