В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував заради квартири в Криму

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з РФ

Агент намагався відслідковувати надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ. Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

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За даними Служби, це колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 почав активно збирати інформацію про підготовку ЗСУ в південному регіоні, зокрема, про хід міжнародних військових навчань у Чорному морі і тренування сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема, про роботу з протитанковими ракетними комплексами «Джавелін».

Також він намагався «відслідковувати» надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

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За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю «хімік-розвідник». Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження. Крім цього займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби.

Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області.

Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора.

Для комунікації використовували закриті канали електронного зв’язку. Також агент передавав розвідувальні «звіти» під час особистих зустрічей в РФ.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму.

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На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину.

Раніше повідомлялося, що окупанти готували ракетний удар по заходу, їм допомагав юнак із Тернопільщини.