«Запалає вся Україна»: Медведєв влаштував істерику через можливі удари по Криму

Росія не ставить перед собою ніяких обмежень, заявив Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув у черговій істериці із погрозами через можливі атаки на російські об'єкти в окупованому Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами Медведєва, якщо Україна використає нові американські ракети дальність 150 км для ударів по території РФ, у відповідь буде застосовано усі наявні види озброєння.

«Наша відповідь може бути будь-якою. Про це цілком впевнено сказав президент Росії. Ми не ставимо собі ніяких обмежень і залежно від характеру загроз готові застосовувати всі види зброї. Відповідно до наших доктринальних документів, включаючи основи ядерного стримування. Можу вас запевнити: відповідь буде швидкою, жорсткою та переконливою», – сказав Медведєв.

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За його словами, удари по окупованому Криму не примусять РФ сісти за стіл переговорів, як на це нібито розраховують у США, а призведуть до загострення.

«Результат буде прямо протилежний. Жодних переговорів у цьому випадку не буде, будуть лише удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києвам, – пообіцяв Медведєв.

Варто зазначити, що військові об'єкти ворога на півострові вже неодноразово були атаковані протягом усього повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін, виступаючи на заході на честь 80-річчя Сталінградської битви у Волгограді, висловився про постачання західної зброї Україні фразою «нам є чим відповісти». Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що Росія повніше задіює весь свій потенціал у відповідь на постачання Заходом зброї Києву.