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РФ погрожує ядерною зброєю за удари по Криму. Банкова відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ погрожує ядерною зброєю за удари по Криму. Банкова відреагувала
фото ілюстративне

Подоляк: «Завжди ігноруйте Медведєва»

Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Міжнародне право чітке. Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Крим – Україна. Тому погрози офіційних осіб РФ про «удари відплати» – це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств і спроба лякати у традиційному стилі РФ. Завжди ігноруйте Медведєва», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув у черговій істериці із погрозами через можливі атаки на російські об'єкти в окупованому Криму. За його словами, якщо Україна використає нові американські ракети дальність 150 км для ударів по території РФ, у відповідь буде застосовано усі наявні види озброєння.

Раніше президент Росії Володимир Путін, виступаючи на заході на честь 80-річчя Сталінградської битви у Волгограді, висловився про постачання західної зброї Україні фразою «нам є чим відповісти». Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що Росія повніше задіює весь свій потенціал у відповідь на постачання Заходом зброї Києву.

До слова, вчора США надали Україні далекобійні ракети, які дістають до окупованого Криму.

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Теги: Україна Крим Офіс президента росія

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