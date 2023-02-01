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У Тарути, Яценюка та Коломойського заберуть майно у Криму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Тарути, Яценюка та Коломойського заберуть майно у Криму
Майно українських олігархів у Криму хочуть націоналізувати
www.culturedarm.com

Націоналізовані російською владою підприємства українців продовжать свою роботу як і раніше, але на них будуть запроваджені тимчасові адміністрації

Майно шести громадян України та одного громадянина Литви заплановано націоналізувати у Криму, написав 1 лютого у своєму Telegram-каналі спікер держради Криму Володимир Константинов.

 «Робота антитерористичної комісії з виявлення майна іноземних громадян та держав, які здійснюють щодо Росії недружні дії, на території Республіки Крим триває. Рішення про націоналізацію зазначеного майна найближчими днями ухвалять депутати Держради», – написав Костянтинов.

Він уточнив, що вилучатиметься майно громадянина Литви Коласа Ігоріса, якому належить вілла  «Олена» в Ялті. Також він перерахував шістьох українських бізнесменів, зокрема Сергія Таруту, Ігоря Коломойського та Арсенія Яценюка.

За словами Константинова, Яценюк володіє кінотеатром «Сатурн IMAX» у Ялті. Коломойський володіє компанією «Транспорт логістик», а його дочка Анжеліка – компанією «Енвіл». Встановлено належність українського олігарха Ріната Ахметова до Новокраматорського машинобудівного заводу, Центрального гірничо-збагачувального комбінату, включаючи майно пансіонату «Гірник», та Харківського машинобудівного заводу «Світло шахтаря» (у Криму  йому належить будинок відпочинку «Сонячний»).
Націоналізації також підлягає майно низки українських банків та заводів, включаючи АТ «Альмінський завод будівельних матеріалів» (власник – Тарута), АТ «Камиш-Бурунський Залізорудний комбінат»,  також буде націоналізоване майно «Естейт холд» Нестора Шуфрича та АТ «Стройдеталь» Рафіка Дау Булоса.

Володимир Константинов зазначив, що підприємства продовжать свою роботу як і раніше, але будуть запроваджені тимчасові адміністрації.

Нагадаємо, Україна конфіскувала майно у трьох кримських колаборантів. Усі троє громадян перебувають під українськими та міжнародними санкціями

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Теги: дочка майно робота будинок транспорт Telegram Україна завод

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У Тарути, Яценюка та Коломойського заберуть майно у Криму
У Тарути, Яценюка та Коломойського заберуть майно у Криму

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