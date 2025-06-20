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Врятувала єдине, що залишилося від рідних: історія дівчини з Одеси, квартиру якої знищила РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Врятувала єдине, що залишилося від рідних: історія дівчини з Одеси, квартиру якої знищила РФ
У ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками
фото: ДСНС Одещини

«Вона взяла найцінніше, що мала – фото бабусі й дідуся»

У ніч на 20 червня Росія знову атакувала Одесу. Внаслідок чого постраждала багатоповерхівка, зокрема квартира, яка була для дівчини Елі єдиним, що залишилося від її бабусі та дідуся. Цю зворушливу історію написала у соцмережі Threads колишня сусідка дівчини Анастасія, інформує «Главком».

«Сьогодні вночі Одеса пережила страшний біль. Але ще глибшого болю зазнала ця дівчинка. Це моя колишня сусідка. Її, як і мене, з самого дитинства виховували бабуся з дідусем. Коли їх не стало, єдиним, що залишилось від них – була ця квартира. А сьогодні не залишилося навіть її», – зауважила Анастасія.

Врятувала єдине, що залишилося від рідних: історія дівчини з Одеси, квартиру якої знищила РФ фото 1

За словами колишньої сусідки, єдине, що Еля встигла схопити – це фото бабусі та дідуся у рамці.

Врятувала єдине, що залишилося від рідних: історія дівчини з Одеси, квартиру якої знищила РФ фото 2

«Не телефон. Не паспорт. Не якісь важливі документи. Вона взяла найцінніше, що мала – фото бабусі й дідуся», – додала колишня сусідка Анастасія.

Нагадаємо, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. За інформацією мера міста Геннадія Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомобілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації.

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Теги: війна Одеса

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