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Окупанти розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Окупанти розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку
Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин та причетних до скоєння злочину осіб
фото: Офіс Генерального прокурора

Окупанти розстріляли беззбройних українців у лісосмузі з автоматів

Росіяни розстріляли ще двох військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування. Як передає «Главком», про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За оперативними даними, зранку 22 травня 2025 року окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

До слова, CNN отримав перехопленням переговорів росіян, які фіксують страту українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Перехоплені радіопереговори були отримані від офіцера української розвідки. За даними телеканалу, по часу вони збігаються з відзнятими безпілотником кадрами ймовірної страти українських військовополонених у східній частині Запорізької області в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, що 3 травня 2025 року військові РФ розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ – українська прокуратура розпочала розслідування.

Раніше російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.

Теги: вбивство війна полон окупанти

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